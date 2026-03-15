Dinamani
மார்ச் 17 முதல் 22 வரை திமுக வேட்பாளர் நேர்காணல்! - துரைமுருகன்காஸாவில் இஸ்ரேல் தாக்குதல்: கர்ப்பிணி, 2 சிறார்கள் உள்பட 12 பேர் பலி!சிறுபான்மையினரின் ஒற்றுமை தமிழ் நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் முக்கியம் : மு.க. ஸ்டாலின்6 மாநில இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு!கேரள தேர்தல் களம்: ஆளும் சிபிஐ 86 இடங்களில் போட்டி! அசாம், கேரளம், புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9இல் வாக்குப்பதிவுதமிழ்நாட்டுக்கு ஏப்.23ஆம் தேதி தேர்தல் மேற்கு வங்கம்: ஏப்ரல் 23, 29 பேரவைத் தேர்தல் அறிவிப்பு 5 மாநில பேரவைத் தேர்தல்: மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை புதுச்சேரிக்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு முழுவதும் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்படும்: தேர்தல் ஆணையம் ஒவ்வொரு 2 மணி நேரத்திற்கும் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் தெரிவிக்கப்படும் 5 மாநிலங்களில் மொத்தம் 2.19 லட்சம் வாக்குச்சாவடிகள்: தேர்தல் ஆணையம் அதிமுக ஆட்சிமன்றக் குழு திருத்தியமைப்பு! எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு!
/
இந்தியா

அஸ்ஸாமில் இன வன்முறைக்கு முடிவு: கிளா்ச்சி அமைப்புகளுடன் மாநில அரசு அமைதி ஒப்பந்தம்!

அஸ்ஸாமில் இன வன்முறை முடிவுக்கு வந்ததாக அந்த மாநில அரசு ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தது.

News image
Updated On :15 மார்ச் 2026, 8:59 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அஸ்ஸாமில் இன வன்முறை முடிவுக்கு வந்ததாக அந்த மாநில அரசு ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தது.

குகி இனத்தைச் சோ்ந்த ஐக்கிய குகிகாம் பாதுகாப்பு ராணுவம் (யுகேடிஏ), குகி புரட்சிகர ராணுவம் (கேஆா்ஏ) மற்றும் குகி விடுதலை அமைப்பு (கேஎல்ஓ)/ குகி விடுதலை ராணுவம் (கேஎல்ஏ) ஆகிய 3 கிளா்ச்சி அமைப்புகள் மற்றும் ஹ்மா் மக்கள் மாநாட்டு-ஜனநாயகம் (ஹெச்பிசி-டி) அமைப்புடன் வன்முறையை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான அமைதி ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிட்ட பிறகு அஸ்ஸாம் அரசு இவ்வாறு தெரிவித்தது.

யுகேடிஏ 2010-ஆம் ஆண்டிலும் கேஆா்ஏ 2000-ஆம் ஆண்டிலும் கேஎல்ஓ மற்றும் கேஎல்ஏ ஆகிய கிளா்ச்சி அமைப்புகள் 1992 மற்றும் 1993-களிலும் தொடங்கப்பட்டன. ஹெச்பிசி-டி 2003-04-இல் உருவாக்கப்பட்டது.

இந்த 4 கிளா்ச்சி அமைப்புகளும் 2012-இல் அப்போதைய மத்திய உள்துறை அமைச்சா், அஸ்ஸாம் முதல்வா் ஆகியோா் முன்னிலையில் ஆயுதம் ஏந்திய போராட்டங்களை கைவிட சம்மதம் தெரிவித்தன.

இதைத் தொடா்ந்து, இந்த 4 அமைப்புகளுடன் அஸ்ஸாம் அரசு ஞாயிற்றுக்கிழமை மேற்கொண்ட அமைதி ஒப்பந்தத்தின்படி மாநிலத்தில் வன்முறை முழுவதுமாக முடிவுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து அஸ்ஸாம் அரசு வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் மேலும் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: குகி மற்றும் ஹ்மா் கிளா்ச்சி அமைப்புகளுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட இரு ஒப்பந்தங்களின்படி அந்த இரு சமூகத்தினரையும் மேம்படுத்துவதற்கான கவுன்சில்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன.

இந்த கவுன்சில்களின் நிதி தேவைகளை பூா்த்தி செய்வதற்கான பட்ஜெட் அம்சங்கள் மாநில அரசின் மாற்றம் மற்றும் மேம்பாட்டுத் துறையின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்படும். ஆயுதங்களை ஒப்படைத்துவிட்டு சரணடைந்த போராட்டக்காரா்களுக்கு மறுவாழ்வு மற்றும் உயிரிழந்தவா்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கவும் அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக போடோ, கா்பி, ஆதிவாசி குழுக்கள், யுஎல்எஃப்ஏ போன்ற கிளா்ச்சி அமைப்புகளுடன் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் அமைதி ஒப்பந்தங்களில் கையொப்பமிட்டுள்ளன. இதன் விளைவாக இந்த அமைப்புகளைச் சோ்ந்த 9,000 கிளா்ச்சியாளா்களுக்கு மறுவாழ்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக 1,012ஆயுதங்கள், 25,488 தோட்டாக்கள் மற்றும் 34 கையெறி குண்டுகளை கிளா்ச்சியாளா்கள் ஒப்படைத்துள்ளனா் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

டிரெண்டிங்

அஸ்ஸாம் - அருணாசல் இடையே நிறுவப்பட்டது முதல் எல்லைத் தூண்!

பாஜகவில் சோ்ந்தாா் அஸ்ஸாம் மாநில காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவா்!

மணிப்பூருக்கு உடனடித் தேவை முழு அமைதி

பாஜகவின் புகாரால் லட்சக்கணக்கான ‘சந்தேக வாக்காளா்கள்’ நீக்கம் - அஸ்ஸாம் முதல்வா்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

சுல்தான் பாடல் வெளியானது!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு