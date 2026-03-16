Dinamani
மேற்கு வங்க தோ்தல்: பாஜக வேட்பாளா்கள் அறிவிப்பு! மம்தா வென்ற தொகுதியில் சுவேந்து அதிகாரி போட்டி

மேற்கு வங்க தோ்தல்: மம்தா - சுவேந்து அதிகாரி நேரடி மோதல்!

சுவேந்து அதிகாரி - IANS
Updated On :16 மார்ச் 2026, 12:37 pm

மேற்கு வங்க சட்டப் பேரவைக்கு இருகட்ட தோ்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பாஜக வேட்பாளா்கள் பட்டியல் இன்று(மார்ச் 16) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தமுள்ள 294 தொகுதிகளில் 152 இடங்களுக்கு ஏப்.23-ஆம் தேதி, மீதமுள்ள 142 இடங்களுக்கு ஏப்.29-ஆம் தேதி என இருகட்ட வாக்குப்பதிவு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், 144 வேட்பாளா்கள் அடங்கிய முதல் பட்டியல் பாஜக தலைமையால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அம்மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி கடந்த முறை தேர்தலில் நெருக்கடியான சூழலில் வெற்றி பெற்று தமது முதல்வர் பதவியை காப்பாற்றிக்கொள்ள உதவிய கொல்கத்தாவின் பாபனிபூர் தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், அதே தொகுதியில் பாஜகவின் மூத்த தலைவரும் மேற்கு வங்கப் பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான சுவேந்து அதிகாரி போட்டியிடுவார் என்பது இன்று வெளியான பாஜக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் மூலம் உறுதியாகியுள்ளது.

இதனால், மம்தா - சுவேந்து அதிகாரி இடையே தேர்தல் களத்தில் நேரடி மோதல் ஏற்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

The BJP on Monday released its first list of 144 candidates for next month's Assembly elections in West Bengal, fielding Suvendu Adhikari from Bhabanipur in Kolkata, a seat held by Chief Minister Mamata Banerjee.

மேற்கு வங்கத்தில் இருகட்ட தோ்தல்: பாஜக, காங்கிரஸ் வரவேற்பு! திரிணமூல் காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு!

ஆளுநா் பதவியிலிருந்து விலகல் ஏன்? சி.வி. ஆனந்த போஸ் விளக்கம்!

பழங்குடியினா் நலனில் அக்கறை இல்லாத மேற்கு வங்க அரசு: குடியரசுத் தலைவா் கடும் அதிருப்தி

மம்தாவுக்கு உறுதுணையாக இருந்ததால் முன்னாள் டிஜிபிக்கு எம்.பி. சீட்: பாஜக

பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
