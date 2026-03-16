மேற்கு வங்க தோ்தல்: பாஜக வேட்பாளா்கள் அறிவிப்பு! மம்தா வென்ற தொகுதியில் சுவேந்து அதிகாரி போட்டி

மேற்கு வங்க சட்டப் பேரவைக்கு இருகட்ட தோ்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பாஜக வேட்பாளா்கள் பட்டியல் இன்று(மார்ச் 16) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தமுள்ள 294 தொகுதிகளில் 152 இடங்களுக்கு ஏப்.23-ஆம் தேதி, மீதமுள்ள 142 இடங்களுக்கு ஏப்.29-ஆம் தேதி என இருகட்ட வாக்குப்பதிவு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், 144 வேட்பாளா்கள் அடங்கிய முதல் பட்டியல் பாஜக தலைமையால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அம்மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி கடந்த முறை தேர்தலில் நெருக்கடியான சூழலில் வெற்றி பெற்று தமது முதல்வர் பதவியை காப்பாற்றிக்கொள்ள உதவிய கொல்கத்தாவின் பாபனிபூர் தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், அதே தொகுதியில் பாஜகவின் மூத்த தலைவரும் மேற்கு வங்கப் பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான சுவேந்து அதிகாரி போட்டியிடுவார் என்பது இன்று வெளியான பாஜக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் மூலம் உறுதியாகியுள்ளது.
இதனால், மம்தா - சுவேந்து அதிகாரி இடையே தேர்தல் களத்தில் நேரடி மோதல் ஏற்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
summary
The BJP on Monday released its first list of 144 candidates for next month's Assembly elections in West Bengal, fielding Suvendu Adhikari from Bhabanipur in Kolkata, a seat held by Chief Minister Mamata Banerjee.
