திரிணமூல் காங்கிரஸில் நீக்கப்பட்ட எம்எல்ஏ புதிய கட்சி தொடங்கினாா் - 182 தொகுதிகளில் போட்டி

திரிணமூல் காங்கிரஸில் இருந்து நீக்கப்பட்ட எம்எல்ஏ ஹுமாயுன் கபீா் புதிய கட்சியைத் தொடங்கினாா்.
மேற்கு வங்க பேரவைத் தோ்தலில் மொத்தமுள்ள 294 தொகுதிகளில் 182 தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதாகவும் அறிவித்த அவா் முதல்கட்டமாக 15 வேட்பாளா்களின் பட்டியலை வெளியிட்டாா்.
முா்ஷிதாபாத் மாவட்டத்தில் பாபா் மசூதி வடிவிலான புதிய மசூதியை கட்டமைக்க ஹுமாயுன் முயற்சி மேற்கொண்டதையடுத்து அவா் திரிணமூல் காங்கிரஸில் இருந்து கடந்த ஆண்டு நீக்கப்பட்டாா்.
மேற்கு வங்கத்தில் ஏப்ரல் 23, 29 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டமாக பேரவைத் தோ்தல் நடத்தப்பட்டு மே 4-ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்படவுள்ள நிலையில் ஆம் ஜனதா உன்னயன் என்ற புதிய கட்சியை ஹுமாயுன் கபீா் தொடங்கியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து செய்தியாளா்கள் சந்திப்பில் அவா் கூறியதாவது: பேரவைத் தோ்தலில் 182 தொகுதிகளில் நாங்கள் போட்டியிடுகிறோம். முதல்கட்டமாக 15 வேட்பாளா்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. முதல்வா் மம்தா பானா்ஜி போட்டியிடும் பவானிபூா் தொகுதியில் அவரை எதிா்த்து ஆம் ஜனதா உன்னயன் கட்சி சாா்பில் பூனம் பேகம் என்ற வங்காள பூா்வீகம் அல்லாத முஸ்லிம் வேட்பாளா் களமிறக்கப்படுகிறாா் என்றாா்.
வாக்குகளை பிரிக்கும் முயற்சி: பவானிபூா் தொகுதியில் மம்தா பானா்ஜிக்கு எதிராக பாஜக வேட்பாளராக மாநில சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் சுவேந்து அதிகாரி ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா். கடந்த பேரவைத் தோ்தலில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றபோதிலும், நந்திகிராம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட முதல்வா் மம்தா பானா்ஜி பாஜகவின் சுவேந்து அதிகாரியிடம் 1,956 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிா்ச்சி தோல்வியடைந்தாா். பின்னா், பவானிபூா் தொகுதி இடைத்தோ்தலில் போட்டியிட்டு மம்தா வென்றாா். இந்த முறை பவானிபூரில் இருவரும் எதிா்கொள்கின்றனா்.
இந்நிலையில், திரிணமூல் காங்கிரஸின் சிறுபான்மையினா் வாக்குகளை பிரிக்கவே பவானிபூரில் முஸ்லிம் வேட்பாளரை மம்தாவுக்கு எதிராக ஹுமாயுன் கபீா் நிறுத்தியிருப்பதாக அரசியல் நிபுணா்கள் தெரிவித்துள்ளனா்.
