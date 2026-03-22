பேரவைத் தோ்தலுக்குப் பிறகு பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயா்த்த அரசு திட்டம்! ராகுல் குற்றச்சாட்டு

மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவரும் காங்கிரஸ் எம்.பி.யுமான ராகுல் காந்தி

Updated On :21 மார்ச் 2026, 10:12 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட 5 மாநில சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்கள் முடிந்தவுடன் சாதாரண பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் விலையை மத்திய அரசு உயா்த்த போவதாக மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவரும் காங்கிரஸ் எம்.பி.யுமான ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.

இதுதொடா்பாக எக்ஸ் பக்கத்தில் ராகுல் காந்தி சனிக்கிழமை வெளியிட்ட பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது:

அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவடைந்து வருகிறது. விரைவில் இந்திய ரூபாய்க்கு நிகரான அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு 100 டாலா் என்ற நிலையை நோக்கி செல்லவுள்ளது. இத்துடன் தொழிலக டீசல் விலையும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவை அனைத்தும் வெறும் எண்கள் இல்லை. பணவீக்கம் அதிகரிக்க போகிறது என்பதற்கான அறிகுறியே இது.

மத்திய அரசோ அனைத்தும் இயல்பாக உள்ளது என கூறுகிறது. உண்மை நிலவரமோ அதற்கு மாறாக உள்ளது. பொருள்கள் தயாரிக்க ஆகும் செலவீனமும், அதை கொண்டு செல்வதற்கான போக்குவரத்து செலவும் அதிகரிக்க போகிறது. சிறுகுறு தொழில்கள் இதனால் மிகவும் பாதிக்கப்பட போகிறது.

அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பொருள்களின் விலை அதிகரிக்க போகிறது. இது இந்தியா்கள் அனைவரையும் பாதிக்கும். இதேபோல் வெளிநாட்டு முதலீடுகளும் விரைவில் வெளியேற போகின்றன. இது நமது வா்த்தக சந்தைகளுக்கு கடும் நெருக்கடியை தரும்.

தமிழகம், மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம், கேரளம், புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைகளுக்கான தோ்தல் முடிந்தவுடன், சாதாரண பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் (எல்பிஜி) விலையை அரசு உயா்த்த போகிறது. நமது நாட்டின் தற்போதைய பொருளாதார சூழலை எதிா்கொள்வதற்கு, பிரதமா் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசிடம், எந்த தொலைநோக்கு பாா்வையோ அல்லது திட்டமோ இல்லை. வெற்று பேச்சு மட்டுமே உள்ளது.

இவ்வாறு அந்த பதிவில் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளாா்.

சாதாரண பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றமில்லை; பிரீமியம் ரக பெட்ரோல், தொழிற்சாலைகளுக்கான டீசல் விலை உயா்வு!

