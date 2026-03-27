டாலருக்கு நிகரான இந்திய மதிப்பு ரூ. 94 -ஐ கடந்தது! வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி! பெட்ரோல் மீதான கலால் வரி குறைப்பு! டீசலுக்கு முழுமையாக ரத்து! ஈரான் மீதான தாக்குதல் மேலும் 10 நாள்கள் நிறுத்தம்: அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப்
சோனியா காந்தி விரைவில் வீடு திரும்புவார்: மருத்துவமனை தகவல்!

சோனியா காந்தி உடல்நிலை குறித்து மருத்துவமனை அறிக்கை...

சோனியா காந்தி

Updated On :27 மார்ச் 2026, 8:24 am

காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தியின் உடல்நிலையில் சீரான முன்னேற்றம் காணப்படுவதாகவும், அவர் ஓரிரு நாளில் மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்புவார் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

79 வயதான சோனியா காந்தி, காய்ச்சல் காரணமாக கடந்த செவ்வாயன்று இரவு சுமார் 10.22 மணியளவில் சர் கங்கா ராம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

அவரது உடல்நிலை குறித்து மருத்துவமனையின் தலைவர் அஜய் ஸ்வரூப் வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி,

சோனியா காந்தியின் உடல்நிலை தற்போது மேம்பட்டுள்ளது. மருத்துவ ரீதியாக அவரது உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

சோனியா காந்தி எழுந்து நடமாடுவதுடன், காலை உணவையும் எடுத்துக்கொள்கிறார். அவரது உடல்நிலை தற்போது சீராக உள்ளது. அடுத்த ஓரிரு நாள்களில் அவர் மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்புவார் என அவர் தெரிவித்தார்.

சிகிச்சையளிக்கும் மருத்துவர்களின் தகவலின்படி,

சோனியா காந்திக்கு உடல் முழுவதும் பரவியுள்ள ஒரு வகை தொற்றுநோய்க்காகச் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவர் உட்கொள்ளும் மருந்துகளுக்கு அவரது உடல்நிலை நல்ல முறையில் ஒத்துழைத்து வருகிறது.

அவர் மூத்த மருத்துவர்கள் குழுவின் மேற்பார்வையில் இருந்து வருகிறார். அக்குழுவினர் அவரது உடல்நிலையைக் கூர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.

தற்போது அவரின் உடல்நிலை சீராகவும், ஆபத்தற்ற நிலையிலும் இருந்தாலும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இன்னும் சிறிது காலத்திற்குத் தொடர்ந்து மருத்துவக் கண்காணிப்பிலேயே இருக்கக்கூடும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்தன.

Senior Congress leader Sonia Gandhi's health is showing steady improvement, and she will be discharged from the hospital within one to two days, her doctors said on Friday.

வார பலன்கள்: 12 ராசிகளுக்கும்!

சோனியா காந்தியை பார்த்துக் கொண்ட கேரள செவிலியர்: ராகுல் நெகிழ்ச்சி

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 29 முதல் Apr. 4 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
3 மணி நேரங்கள் முன்பு
#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |
17 மணி நேரங்கள் முன்பு
பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
26 மார்ச் 2026
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
25 மார்ச் 2026