Dinamani
மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பினார் சோனியா காந்தி!ஈரான் மீது 1,000 கிலோ பங்கர் பஸ்டர் குண்டுகள் வீசி அமெரிக்கா தாக்குதல்! முதல்வர் ஸ்டாலின் பிரசார வாகனத்தில் பறக்கும் படை சோதனை! கேரளத்தில் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு எதிராக தேஜஸ்வி யாதவ் பிரசாரம்! தேர்தல் பணியாளர்களின் ஊதியம் இருமடங்கு உயர்வு!
/
இந்தியா

மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பினார் சோனியா காந்தி!

சோனியா காந்தி மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பியது குறித்து...

News image

கோப்புப்படம்

Updated On :31 மார்ச் 2026, 7:02 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவர் சோனியா காந்தி உடல்நலக் குறைவால் தில்லியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கபட்டிருந்த நிலையில், சிகிச்சை முடிந்து இன்று(மார்ச் 31) வீடு திரும்பினார்.

நாடாளுமன்ற காங்கிரஸ் குழுத் தலைவர் சோனியா காந்திக்கு (79) கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை திடீரென உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டது.

அதைத் தொடர்ந்து, சர் கங்கா ராம் மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார். சீதோஷண நிலை மாற்றத்தால் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு, அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இருந்தார்.

அதேநேரம், அவருக்கு தீவிர உடல் நல பாதிப்பு இல்லை என்றும் கூறப்பட்டது. தொடர்ந்து, வயிறு மற்றும் சிறுநீா்ப் பாதையில் ஏதேனும் தொற்று உள்ளதா என்பதைக் கண்டறிய மருத்துவ பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

சிகிச்சையின் ஒரு பகுதியாக, அவருக்கு நுண்ணுயிர் எதிா்ப்பு மருந்துகள் (ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ்) அளிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், சோனியா காந்தியின் உடல்நிலை முழுமையாக குணமடைந்த நிலையில், சர் கங்கா ராம் மருத்துவமனையில் இருந்து அவர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டு, இன்று வீடு திரும்பினார்.

மேலும், சோனியா காந்திக்கு தொடர் ஓய்வு மற்றும் வீட்டிலிருந்து சிகிச்சை மேற்கொள்ள மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

சோனியா காந்தி உடல்நிலையில் முன்னேற்றம்: விரைவில் டிஸ்சார்ஜ்

சோனியா காந்தி விரைவில் வீடு திரும்புவார்: மருத்துவமனை தகவல்!

சோனியா காந்தியை பார்த்துக் கொண்ட கேரள செவிலியர்: ராகுல் நெகிழ்ச்சி

சோனியா காந்தி எப்படி இருக்கிறார்? மருத்துவமனை அறிக்கை!

வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு