திவால் சட்டத் திருத்த மசோதா: மக்களவையில் நிறைவேற்றம்

திவால் சட்டத் திருத்த மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது.

Updated On :30 மார்ச் 2026, 7:17 pm

திவால் சட்டத் திருத்த மசோதா மக்களவையில் திங்கள்கிழமை நிறைவேற்றப்பட்டது.

திவால் சட்டம் 2016-இல் அமலுக்கு வந்தது. அதில் 12 திருத்தங்கள் மேற்கொள்வதற்கான திவால் (திருத்த) மசோதா, 2025 மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டதாக தோ்வுக் குழு தெரிவித்தது.

கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 12-ஆம் தேதி இந்த மசோதா மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், டிசம்பரில் தோ்வுக் குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்டது.

இதையடுத்து, இந்த மசோதா மீது மக்களவையில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற விவாதத்தின்போது பேசிய நிா்மலா சீதாராமன், ‘திவால் சட்டம் அமலான பிறகு நிறுவனங்கள் மற்றும் அவற்றின் நிா்வாகம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. நிறுவனங்களின் சந்தை மூலதனம் ரூ.2.8 லட்சம் கோடியில் இருந்து ரூ.9 லட்சம் கோடியாக உயா்ந்துள்ளது.

வங்கித் துறை மற்றும் செயல்படாத சொத்துகளை மீட்பதில் முக்கியத் தூணாக இந்தச் சட்டம் விளங்குகிறது. பல்வேறு விதிகளின்கீழ் வங்கிகளுக்கு ரூ.1.04 லட்சம் கோடி திருப்பி செலுத்தப்படாத கடன்கள் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் திவால் சட்டம் மூலம் ரூ.54,528 கோடி (52.3 சதவீதம்) மீட்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த மசோதா மீது தோ்வுக் குழு சமா்ப்பித்த அனைத்துப் பரிந்துரைகளும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன.

தற்போதைய திருத்தங்களின்படி ஒரு நிறுவனம் கடனைத் திரும்ப செலுத்த தவறியது உறுதிசெய்யப்பட்டால் திவால் தீா்வு செயல்முறைக்கான விண்ணப்பம் 14 நாள்களுக்குள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். மேலும் திவால் சட்டம் தொடா்பாக தேசிய நிறுவனச் சட்ட மேல்முறையீட்டுத் தீா்ப்பாயத்தில் பதிவாகும் புகாா்களுக்கு 3 மாதங்களுக்குள் தீா்வு காண வேண்டும்.

புகாா்களுக்கு தீா்வு காண்பதற்கான தாமதத்தைக் குறைக்க விசாரணையில் ஆஜராவதை தவிா்க்கும் நபா்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் முதல் ரூ.2 கோடி வரை அபராதம் விதிக்கப்படவுள்ளது என்றாா்.

ஜன் விஸ்வாஸ் திருத்த மசோதா: மக்களவையில் அறிமுகம்

ஜன் விஸ்வாஸ் திருத்த மசோதா: மக்களவையில் அறிமுகம்

மூன்றாம் பாலினத்தவா் சட்டத் திருத்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றம்

மூன்றாம் பாலினத்தவா் சட்டத் திருத்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றம்

மூன்றாம் பாலினத்தவா் சட்டத் திருத்த மசோதா: மக்களவையில் நிறைவேற்றம்

மூன்றாம் பாலினத்தவா் சட்டத் திருத்த மசோதா: மக்களவையில் நிறைவேற்றம்

‘மூன்றாம் பாலினத்தவா்’ சட்டத் திருத்த மசோதா அறிமுகம்

‘மூன்றாம் பாலினத்தவா்’ சட்டத் திருத்த மசோதா அறிமுகம்

வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |
வீடியோக்கள்

Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |
வீடியோக்கள்

IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்
வீடியோக்கள்

“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு