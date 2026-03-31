தௌசா, கரௌலி மாவட்ட விவசாயிகளுக்குப் பகல் நேர மின்சாரம்: முதல்வர்!

விவசாயிகளுக்குப் பகல் நேரப் பாசனத்திற்கு மின்சாரம் வழங்கப்படும்..

விவசாயிகளுக்குப் பகல் நேர மின்சாரம்

Updated On :31 மார்ச் 2026, 8:38 am

தௌசா, கரௌலி ஆகிய மாவட்ட விவசாயிகளுக்குப் பகல் நேரப் பாசனத்திற்கு மின்சாரம் வழங்கப்படும் என ராஜஸ்தான் முதல்வர் பஜன்லால் சர்மா தெரிவித்தார்.

இதுதொடர்பான அறிக்கையை முதல்வர் பஜன்லால் சர்மா எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 50 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகளுக்கும் பகல் நேர மின் விநியோகத்தை உறுதி செய்வதற்கான ஒரு திட்டத்தை மாநில அரசு முன்னெடுத்துள்ளது.

2024-25 ஆம் ஆண்டிற்கான திருத்தப்பட்ட பட்ஜெட்டில், இத்திட்டத்தை 2027-ஆம் ஆண்டிற்குள் முழுமையாகச் செயல்படுத்தி முடிப்பதற்கு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது, ​​22 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகளுக்கு ஏற்கெனவே பகல் நேரத்தில் இரண்டு பிரிவுகளாக மின் விநியோகத்தைப் பெற்று வருகின்றனர்.

ஜெய்ப்பூர் மின் விநியோக நிறுவனத்தின் கீழ் தௌசா மற்றும் கரௌலி மாவட்டங்களும் சேர்க்கப்படுவதன் மூலம், இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை 24-ஆக உயர்ந்துள்ளது.

தற்போது, ​​ஜெய்ப்பூர் மின் விநியோக நிறுவனத்தின் கீழ் வரும் ஏழு மாவட்டங்களான தோல்பூர், பூண்டி, கோட்டா, ஜலாவார், ஜெய்ப்பூர், தீக் மற்றும் பரத்பூர் ஆகியவற்றில் உள்ள விவசாயிகள், பாசனத்திற்காகப் பகல் நேரத்தில் இரண்டு பிரிவுகளாக மின்சாரத்தைப் பெற்று வருகின்றனர்.

இதேபோல், அஜ்மீர் மின் விநியோக நிறுவனத்தின் கீழ் அஜ்மீர், பியாவர், பில்வாரா, தித்வானா-குச்சாமன், உதய்பூர், சலம்பர், ராஜ்சமந்த், பன்ஸ்வாரா, ஜுன்ஜுனு, சீக்கர், சித்தோர்கர் மற்றும் துங்கர்பூர் ஆகிய 12 மாவட்டங்கள் பயன்பெறுகின்றன. அதேவேளையில், ஜோத்பூர் மின் விநியோக நிறுவனத்தின் கீழ் வரும் ஜாலோர், சிரோஹி மற்றும் பாலி ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களும் இச்சலுகையைப் பெற்று வருகின்றன.

சமீப ஆண்டுகளில், தௌசா மற்றும் கரௌலி மாவட்டங்களில் மின் உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் பணிகள் கணிசமான அளவில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

தௌசா மாவட்டத்தில் 18 புதிய 33 கே.வி. மின்தேக்க நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதேவேளையில், கரௌலி மாவட்டத்தில் இதுபோன்ற ஆறு மின்தேக்க நிலையங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.

தௌசா மாவட்டத்தில் உள்ள 47 மின்தேக்க நிலையங்களில் மின்மாற்றிகளின் திறன் 128.95 எம்விஏ அளவிற்கும், கரௌலி மாவட்டத்தில் உள்ள 15 மின்தேக்க நிலையங்களில் 49.45 ஏம்விஏ அளவிற்கும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும், பிரதமரின் திட்டத்தின் ஏ மற்றும் சி ஆகிய கூறுகளின் கீழ், இவ்விரு மாவட்டங்களிலும் மொத்தம் 32 எம்டபிள்யூ ஒருங்கிணைந்த திறன் கொண்ட 17 சூரிய மின் நிலையங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. தௌசாவில் 52,460 பேரும், கரௌலியில் 35,341 பேரும் என மொத்தம் 87,801 விவசாயிகள் பகல் நேர மின் விநியோகத்தின் மூலம் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நடவடிக்கை, குறிப்பாகக் கடுமையான வானிலை நிலவும் சமயங்களில், நள்ளிரவு நேரங்களில் பாசனப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவையைக் குறைக்கும். மேலும், விவசாயிகள் காட்டு விலங்குகளால் ஏற்படும் ஆபத்துகளைத் தவிர்க்கவும், தங்கள் குடும்பத்தினருடன் அதிக நேரத்தைச் செலவிடவும் இது உதவும் என்று அந்த அறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma announced that farmers in Dausa and Karauli districts will soon receive electricity for irrigation during daytime in two blocks, extending the facility to 24 districts in the state.

