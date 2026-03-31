கொழுப்பு பிரச்னையால் இந்திய ஆண்களை விட பெண்களுக்கே அதிக பாதிப்பு!
வயிற்றுப் பகுதியில் சேரும் கொழுப்பு சார்ந்த உடல் பருமன் பிரச்னை தொடர்பான ஆய்வு பற்றி...
கோப்புப் படம்
இந்தியாவில் வயிற்றுப் பகுதியில் சேரும் கொழுப்பு சார்ந்த உடல் பருமன் பிரச்னையால் ஆண்களைவிட பெண்களே அதிகம் பாதிக்கப்படுவதாக ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
30 முதல் 49 வயதுக்குள்பட்ட ஒவ்வொரு 10 இந்தியப் பெண்களில் 5 முதல் 6 பேருக்கு வயிற்றுப் பகுதியில் அதிகப்படியான கொழுப்பு பிரச்னை இருப்பதாக ஆய்வு ஒன்றில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வயது முதிர்வு, நகர்ப்புற வாழ்க்கைமுறை, அதிக வருமானம் காரணமாக ஏற்படும் உணவுப் பழக்க மாற்றங்கள் மற்றும் அதீத அசைவ உணவுப் பழக்கம் ஆகியவற்றின் காரணமாக வயிற்றுப் பகுதியில் அதிகப்படியான கொழுப்பு சேர்வதாகவும் ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது.
'நீரிழிவு மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி: மருத்துவ ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆய்வுகள்' என்ற இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வில் இந்தியாவில் ஆண்களை விட பெண்களுக்கே இடுப்புச் சுற்றளவு பெரிதாக இருப்பதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
இது இந்தியாவில் ஒரு ஆழமான அவசரநிலை பிரச்னை தொடர்பான அறிகுறிகள் தென்படுவதாக எச்சரித்துள்ளது. மேலும், இதில் பதின் வயதினர் மற்றும் இளைஞர்கள் குறிப்பாக பெண்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இது, ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு காரணமாக ஏற்படும் வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்களைப் பிரதிபலிக்கிறது.
வயிற்றுப் பகுதியில் கொழுப்பு சேர்வதால் இதய நோய், நாள்பட்ட சிறுநீரக பாதிப்பு, கல்லீரல் கொழுப்பு நோய் (ஃபேட்டி லிவர்), வகை 2 நீரிழிவு நோய் மற்றும் மார்பகப் புற்றுநோய் போன்ற குறிப்பிட்ட சில புற்றுநோய்கள் உள்பட பல உடல் உறுப்புகள் சார்ந்த நோய்களுடன் தொடர்புடையதாக இருப்பதால், இவ்வகை உடல் பருமனை அளவிடுதல் பற்றிய அவசரத் தேவையை இந்த ஆய்வு தெரியப்படுத்துகிறது.
வெள்ளை இனத்தவர்களுடன் இந்தியர்களை ஒப்பிடுகையில், ஆசிய இந்தியர்கள் குறைந்த பி.எம்.ஐ. அளவில் அதிக உடல் கொழுப்பைக் கொண்டிருப்பதால், அவர்களின் உடல் பருமனை பி.எம்.ஐ. துல்லியமாகக் கணக்கிடுவதில்லை. எனவே, உடல் பருமனில் இருக்கும் கவனத்தை வயிற்றில் உள்ள கொழுப்பு சார்ந்த பருமனுக்கு மாற்ற வேண்டும்.
இதில், தோலுக்கு கீழும் கல்லீரல் மற்றும் கணையம் போன்ற உறுப்புகளைச் சுற்றியும் உள்ள அதிகப்படியான கொழுப்பும் அடங்கும். இவை வளர்சிதை மாற்ற மற்றும் இதய நோய் தொடர்பான பிரச்னைகளின் முக்கியக் அறிகுறிகளாகும்
பி.எம்.ஐ. கணக்கீடுக்கு பதிலாக இதய வளர்சிதை பற்றிய பிரச்னைகளை மதிப்பிட இடுப்புச் சுற்றளவு மற்றும் இடுப்பு - உயர விகிதத்தைக் கணக்கிட நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.
வயிற்றில் சேரும் கொழுப்பு சார்ந்த உடல் பருமன் பிரச்னை நகர்ப்புறங்கள் அல்லது வசதி படைத்த மக்களிடையே மட்டுமின்றி கிராமப்புறங்களிலும், நடுத்தர மக்களிடமும் கூட அதிகரித்து வருவதாக இந்த ஆய்வு குறிப்பிடுகிறது. தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு (2019-2021) தரவுகளின்படி
இந்தியாவில் சுமார் 40% பெண்களும், 12% ஆண்களும் இந்தப் பிரச்னையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
