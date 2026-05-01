இந்தியா

சிலிண்டர் விலை உயர்வு! முதுகில் குத்தும் பாஜக: டி.கே. சிவக்குமார்

வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்துவதாக கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார் பேசியது குறித்து...

டி.கே.சிவக்குமார் - விடியோ க்ளிப்

Updated On :1 மே 2026, 9:06 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தவிருப்பதாக கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார் கூறியுள்ளார்.

வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு குறித்து செய்தியாளர்களுடன் டி.கே. சிவக்குமார் பேசியதாவது, "இந்த சிலிண்டர் விலை உயர்வு, சாமானிய மக்களையும் உணவகங்களையும் பாதிக்கும். அவர்கள் (பாஜக) நாட்டின் வாக்காளர்களை ஏமாற்றியுள்ளனர்.

தேர்தலுக்குப் பிறகு இவ்வாறு செய்வார்கள் என்று எங்களுக்குத் தெரியும். இதைக் கண்டித்து, விலை உயர்வைத் திரும்பப் பெறுவதற்காக நாங்கள் போராட்டம் நடத்துவோம்" என்று தெரிவித்தார்.

மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் போர் காரணமாக உலகளாவிய எண்ணெய் விலைகளில் ஏற்பட்ட உயர்வைத் தொடர்ந்து, வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை அதிரடியாக வெள்ளிக்கிழமை (மே.1) ரூ. 993 உயர்ந்து ரூ. 3,237-க்கு விற்பனையாகிறது.

வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை உயர்த்தப்பட்ட நிலையில், 5 கிலோ மினி சிலிண்டர்களின் விலையும் ரூ. 261 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளம், மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கும் ஏப்ரல் இறுதியில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடந்த நிலையில், தேர்தல் முடிவடைந்த பிறகு சிலிண்டர் விலையோ பெட்ரோல், டீசல் விலையோ உயர்த்தப்படும் என எதிர்க்கட்சிகள் கூறி வந்தன.

இந்த நிலையில்தான், வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டரின் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், வீட்டுப் பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டரின் விலையில் எந்த உயர்வும் இல்லை.

Commercial LPG cylinder price hike: BJP have cheated the voters of this country, says Karnataka Deputy Chief Minister DK Shivakumar

தொடர்புடையது

5 கிலோ சிலிண்டர் விலை உயர்வு! பாதிப்படையும் சிறு, குறு வியாபாரிகள்!

5 கிலோ சிலிண்டர் விலை உயர்வு! பாதிப்படையும் சிறு, குறு வியாபாரிகள்!

சபரீசன் நடத்திய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் டி.கே. சிவக்குமார் பங்கேற்பு!

சபரீசன் நடத்திய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் டி.கே. சிவக்குமார் பங்கேற்பு!

வணிக சிலிண்டர் விலை ரூ.203 உயர்வு!

வணிக சிலிண்டர் விலை ரூ.203 உயர்வு!

கர்நாடக துணை முதல்வரைச் சந்தித்த வேடன்!

கர்நாடக துணை முதல்வரைச் சந்தித்த வேடன்!

வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
வீடியோக்கள்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
வீடியோக்கள்

Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
வீடியோக்கள்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

29 ஏப்ரல் 2026