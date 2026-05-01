வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு! மோடி அரசுக்கு பணம் பறிக்க மட்டுமே தெரியும்: காங்கிரஸ்

வணிக சிலிண்டர் விலையைக் குறிப்பிட்டு, பாஜக அரசுக்கு பணம் பறிக்க மட்டுமே தெரியும் என காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை அதிரடியாக வெள்ளிக்கிழமை (மே.1) ரூ. 993 உயர்ந்து, ரூ. 3,237-க்கு விற்பனையாகிறது.
இந்த நிலையில், கடந்த 4 மாதங்களில் வணிக சிலிண்டர்களின் விலை ரூ. 1,518 உயர்த்தப்பட்டிருப்பதாக காங்கிரஸ் கூறியுள்ளது.
இதுகுறித்து, காங்கிரஸ் தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் தெரிவித்திருப்பதாவது, பணவீக்க மனிதர் மோடி மீண்டும் சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளார். இன்று வணிக சிலிண்டரின் விலை ரூ. 993 உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த 4 மாதங்களில் மோடி உயர்த்திய வணிக சிலிண்டரின் விலைப் பட்டியல்,
ஜனவரி 1 - ரூ. 111
பிப்ரவரி 1 - ரூ. 50
மார்ச் 1 - ரூ. 31
மார்ச் 7 - ரூ. 115
ஏப்ரல் 1 - ரூ. 218
மே 1 - ரூ. 993
மொத்தம் - ரூ. 1,518
இந்த வருடத்தில் இன்னும் 8 மாதங்கள் உள்ளன. மோடி அரசுக்கு பணம் பறிக்க மட்டுமே தெரியும். இப்போது, சிறிய 5 கிலோ சிலிண்டரின் விலையைகூட (ரூ. 261) உயர்த்தியுள்ளனர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
Congress slams BJP Government of Hiking Commercial Cylinder Prices by Rs. 1,518 in Four Months.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
