வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு! மோடி அரசுக்கு பணம் பறிக்க மட்டுமே தெரியும்: காங்கிரஸ்

வணிக சிலிண்டர் விலை, 4 மாதங்களில் ரூ. 1,518 உயர்த்தப்பட்டதாக பாஜக அரசு மீது காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு

Updated On :1 மே 2026, 6:54 am

வணிக சிலிண்டர் விலையைக் குறிப்பிட்டு, பாஜக அரசுக்கு பணம் பறிக்க மட்டுமே தெரியும் என காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை அதிரடியாக வெள்ளிக்கிழமை (மே.1) ரூ. 993 உயர்ந்து, ரூ. 3,237-க்கு விற்பனையாகிறது.

இந்த நிலையில், கடந்த 4 மாதங்களில் வணிக சிலிண்டர்களின் விலை ரூ. 1,518 உயர்த்தப்பட்டிருப்பதாக காங்கிரஸ் கூறியுள்ளது.

இதுகுறித்து, காங்கிரஸ் தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் தெரிவித்திருப்பதாவது, பணவீக்க மனிதர் மோடி மீண்டும் சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளார். இன்று வணிக சிலிண்டரின் விலை ரூ. 993 உயர்ந்துள்ளது.

கடந்த 4 மாதங்களில் மோடி உயர்த்திய வணிக சிலிண்டரின் விலைப் பட்டியல்,

ஜனவரி 1 - ரூ. 111

பிப்ரவரி 1 - ரூ. 50

மார்ச் 1 - ரூ. 31

மார்ச் 7 - ரூ. 115

ஏப்ரல் 1 - ரூ. 218

மே 1 - ரூ. 993

மொத்தம் - ரூ. 1,518

இந்த வருடத்தில் இன்னும் 8 மாதங்கள் உள்ளன. மோடி அரசுக்கு பணம் பறிக்க மட்டுமே தெரியும். இப்போது, சிறிய 5 கிலோ சிலிண்டரின் விலையைகூட (ரூ. 261) உயர்த்தியுள்ளனர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

Congress slams BJP Government of Hiking Commercial Cylinder Prices by Rs. 1,518 in Four Months.

சென்னையில் வணிக சிலிண்டர் விலை ரூ.3,237! அப்போ ஒரு டீ விலை?

15 ஆண்டுகளாக துரோகமிழைக்கும் திரிணமூல் காங்கிரஸ்: பிரதமர் மோடி

பெண்கள் ஒன்றும் முட்டாள்கள் அல்ல! மோடி பேச்சுக்கு காங்கிரஸ் பதில்!

வணிக சிலிண்டர் விலை ரூ.203 உயர்வு!

Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30

Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai

