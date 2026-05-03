Dinamani
அரசின் முன் அனுமதியில்லாமல் காப்பீட்டுத் துறையில் 100% எஃப்டிஐ: மத்திய அரசு அறிவிக்கைதமிழகத்தில் 4.87 கோடி வாக்குகள் பதிவு: தோ்தல் ஆணையம் அதிகாரபூா்வ அறிவிப்புதமிழகத்தில் மே 8 வரை மழைக்கு வாய்ப்புநாடு முழுவதும் இன்று நீட் தோ்வுமேற்கு வங்கத்தில் 285 வாக்குச்சாவடிகளில் மே 21-இல் மறு வாக்குப்பதிவு!ஐபிஎல்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மீண்டும் வெற்றி - மும்பையை வீழ்த்தியது!ம.பி. படகு விபத்து: பலி எண்ணிக்கை 11 ஆக உயர்வு அறுவைச் சிகிச்சை செய்துகொண்ட பவன் கல்யாணிடம் ஆந்திர முதல்வர் நலம் விசாரிப்பு ஜெர்மனியிலிருந்து 5,000 ராணுவ வீரர்களைத் திரும்பப் பெறும் அமெரிக்கா! டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு! ஆர்பிஐ துணை ஆளுநராக ரோகித் ஜெயின் நியமனம் கடற்கொள்ளையர்களைப் போன்று செயல்பட்ட அமெரிக்கப் படையினர்: டொனால்ட் டிரம்ப் குமாரராணி மீனா முத்தையா காலமானார்!
/
இந்தியா

தில்லி சட்டப்பேரவையில் ராமாயண இசை நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு

News image

தில்லி சட்டப்பேரவை

Updated On :2 மே 2026, 10:13 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தில்லி சட்டப்பேரவையில் மே 6-ஆம் தேதி ராமாயண இசை நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளதாக பேரவைத் தலைவா் விரேந்தா் குப்தா சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இதில் பிரபல ராமாயண விளக்கவியலாளா் குமாா் விஷ்வாஸ் ‘அப்னே அப்னே ராம்’ என்ற தலைப்பில் நிகழ்ச்சி வழங்க உள்ளாா். இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சா்கள், தில்லி அமைச்சரவை உறுப்பினா்கள் மற்றும் பல முக்கிய பிரமுகா்கள் கலந்து கொள்ள அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் வெறும் கதையாக்கத்தை கடந்து சமூகத்தின் அனைத்து தரப்பினரையும் நோ்மை, சத்தியம் மற்றும் கடமை உணா்வு போன்ற உயரிய மதிப்புகளால் ஊக்குவிப்பதாகும் என பேரவைத் தலைவா் விஜேந்தா் குப்தா தெரிவித்தாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில் ராமா் அவா்களின் வாழ்க்கையில் இடம்பெற்ற தியாகம், போராட்டம், கடமைக்கான அா்ப்பணிப்பு மற்றும் முன்னுதாரணத் தலைமைத்துவம் போன்ற முக்கிய நிகழ்வுகள் இசை, கவிதை மற்றும் உரை வடிவங்களின் ஒருங்கிணைப்புடன் சிறப்பாக வெளிப்படுத்தப்பட உள்ளன.

மேலும், இந்த நிகழ்ச்சி ஆன்மீக அனுபவத்தை வழங்குவதுடன் சமூக ஒற்றுமையை மேம்படுத்தவும், ஒழுக்க மதிப்புகள் குறித்த விழிப்புணா்வை வலுப்படுத்தவும் உதவும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். இந்திய பாரம்பரியத்தில் இசை மற்றும் கவிதை வழியாகக் கதைகளைப் பகிா்வது முக்கிய பங்காற்றி வந்துள்ளதாகவும், அந்த முறையின் தாக்கத்தை பல மடங்கு உயா்த்தும் வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி அமையும் என்றும் அவா்கள் குறிப்பிட்டனா்.

தொடர்புடையது

பஞ்சாப் ஆம் ஆத்மி அரசின் நம்பிக்கை கோரும் தீா்மானம் வெற்றி!

பஞ்சாப் ஆம் ஆத்மி அரசின் நம்பிக்கை கோரும் தீா்மானம் வெற்றி!

பெண்களுக்கான மாத உதவித்தொகை: தில்லி அரசு மீது அதிஷி சாடல்

பெண்களுக்கான மாத உதவித்தொகை: தில்லி அரசு மீது அதிஷி சாடல்

மகளிா் இடஒதுக்கீடு மசோதா தோல்வி: எதிா்க்கட்சிகளுக்கு எதிராக தில்லி சட்டப்பேரவையில் கண்டனத் தீா்மானம்

மகளிா் இடஒதுக்கீடு மசோதா தோல்வி: எதிா்க்கட்சிகளுக்கு எதிராக தில்லி சட்டப்பேரவையில் கண்டனத் தீா்மானம்

இசையில் புதுமை...

இசையில் புதுமை...

வீடியோக்கள்

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
வீடியோக்கள்

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
வீடியோக்கள்

Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
வீடியோக்கள்

"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மே 2026