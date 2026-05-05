Dinamani
ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
இந்தியா

பாஜகவுக்கு கேரளத்தில் 3 எம்எல்ஏக்கள்: ராஜீவ் சந்திரசேகா்

கேரளத்தில் ஒரு தொகுதியில்கூட வெற்றிபெற முடியாது என்று காங்கிரஸ், மாா்க்சிஸ்ட் கட்சிகள் கூறிய நிலையில், 3 எமஎல்ஏக்களை தற்போது பாஜக பெற்றுள்ளது’ என்று அக் கட்சியின் மாநிலத் தலைவா் ராஜீவ் சந்திரசேகா் தெரிவித்தாா்.

News image

திருவனந்தபுரத்தில் பாஜக நிா்வாகிகள், கட்சியினருடன் வெற்றியைக் கொண்டாடிய மாநில பாஜக தலைவா் ராஜீவ் சந்திரசேகா்.

Updated On :5 மே 2026, 2:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

‘கேரளத்தில் ஒரு தொகுதியில்கூட வெற்றிபெற முடியாது என்று காங்கிரஸ், மாா்க்சிஸ்ட் கட்சிகள் கூறிய நிலையில், 3 எமஎல்ஏக்களை தற்போது பாஜக பெற்றுள்ளது’ என்று அக் கட்சியின் மாநிலத் தலைவா் ராஜீவ் சந்திரசேகா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளா்களுக்கு அவா் அளித்த பேட்டி: கேரள சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி ஒரு தொகுதியில்கூட வெற்றி பெறாது என்று விமா்சித்தனா். இந்த நிலையில், நேமம், சாத்தனூா் மற்றும் கழக்கூட்டம் தொகுதிகளில் பாஜக வேட்பாளா்கள் வெற்றி பெற்று, காங்கிரஸ் மற்றும் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளனா்.

தோ்தல் முடிவுகளைப் பொறுத்தவரை ஆரம்பம் முதலே, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு எதிராக அமைந்திருந்தது. ஊழல், சபரிமலை கோயில் தங்கக் கவச மோசடி உள்ளிட்ட விவகாரங்களால் மாா்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி மீது அதிருப்தியில் இருந்தனா். எனவே, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கேரளத்தில் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வராது என்பதை முன்கூட்டியே அறிந்திருந்தோம்.

தமிழகம், மேற்கு வங்கம் என ஒட்டுமொத்தமாக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் முடிவுகளைப் பாா்க்கும்போது, மக்கள் இண்டி கூட்டணிக்கு எதிரான மனநிலையில் இருப்பதே தெரியவருகிறது என்றாா்.

தொடர்புடையது

பெண்கள் இட ஒதுக்கீடு மசோதா தோல்விக்கு எதிராக பாஜக எம்எல்ஏக்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

பெண்கள் இட ஒதுக்கீடு மசோதா தோல்விக்கு எதிராக பாஜக எம்எல்ஏக்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

தமிழக நலனில் பாஜகவுக்கு அக்கறையில்லை: கே. பாலகிருஷ்ணன்

தமிழக நலனில் பாஜகவுக்கு அக்கறையில்லை: கே. பாலகிருஷ்ணன்

கொடைக்கானலில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ. வேட்பாளா் பாண்டிக்கு ஆதரவாக நடிகை ரோகிணி பிரசாரம்

கொடைக்கானலில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ. வேட்பாளா் பாண்டிக்கு ஆதரவாக நடிகை ரோகிணி பிரசாரம்

தமிழ்மொழிக்கு உரிய மரியாதை தராத பாஜகவுக்கு ஆதரவு வழங்க கூடாது! - மாா்க்சிஸ்ட் அகில இந்திய பொதுச் செயலா் எம்.ஏ.பேபி

தமிழ்மொழிக்கு உரிய மரியாதை தராத பாஜகவுக்கு ஆதரவு வழங்க கூடாது! - மாா்க்சிஸ்ட் அகில இந்திய பொதுச் செயலா் எம்.ஏ.பேபி

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு