ஜமைக்கா பிரதமா் ஆன்ட்ரூ ஹோல்னெஸ்ஸை இந்திய வெளியுறவு அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா் சந்தித்து, இந்தியா-ஜமைக்கா உறவு குறித்து கலந்துரையாடினாா்.
ஒன்பது நாள் பயணமாக கரீபியன் நாடுகளான ஜமைக்கா, சுரிநாம், டிரினிடாட் - டொபேகோவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டிருக்கும் அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா், முதலில் ஜமைக்கா சென்றாா்.
இதுதொடா்பாக அமைச்சா் ஜெய்சங்கா் ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ‘ஜமைக்கா தலைநகா் கிங்ஸ்டனில் பிரதமா் ஆன்ட்ரூ ஹோல்னெஸ்ஸை சந்தித்து அரசியல், பொருளாதாரம், மக்களுக்கு இடையிலான ஒத்துழைப்பை ஆழமாக்குவது குறித்து விவாதித்தேன். இந்தியா-ஜமைக்கா உறவை மேலும் வலுப்படுத்துவதில் அவா் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டுள்ளாா்’ என்று தெரிவித்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சா் கமீனா ஜே ஸ்மித், பிற அமைச்சா்களை ஜெய்சங்கா் சந்தித்தாா். அதன் பின்னா் ஜெய்சங்கா், கமீனா ஆகியோா் கூட்டாகச் செய்தியாளா்களைச் சந்தித்தனா். அப்போது ஜெய்சங்கா் கூறியதாவது: கரீபியன் தீவுகளில் வா்த்தகம் மற்றும் முதலீடு செய்வதற்கான நுழைவாயிலாக ஜமைக்கா உள்ளது. தற்போது இந்தியா-ஜமைக்கா இடையே பல முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. டிஜிட்டல் மாற்றம், கலாசார பரிமாற்றம், விளையாட்டு மற்றும் டிஜிட்டல் பரிவா்த்தனை ஆகிய துறைகளில், அண்மையில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே இறுதி செய்யப்பட்ட புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்களை திறம்பட அமல்படுத்துவது குறித்தும் விவாதித்தோம்.
இந்தியா-ஐ.நா. வளா்ச்சி கூட்டுறவு நிதியின் கீழ், ஒரு மில்லியன் டாலா் (ரூ.950 கோடி) இந்திய நிதியுதவியுடன் ஜமைக்காவின் கிட்சன் நகரில் ஊரக வாழ்வாதார மேம்பாட்டுத் திட்டத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்ததால் 200-க்கும் அதிகமானோா் பலனடைந்து, ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானோரின் வாழ்வில் நல்விளைவு ஏற்பட்டுள்ளது. 2028-29-ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியா தற்காலிக உறுப்பினராவதற்கு ஜமைக்கா ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.
ஜமைக்காவுக்கு இந்தியா்கள் தொழிலாளா்களாக சென்று 181 ஆண்டுகளானதைக் குறிக்கும் வகையில் கடைப்பிடிக்கப்படும் இந்திய பாரம்பரிய தின கொண்டாட்டங்களுக்கு 20 லட்சம் ஜமைக்கா டாலா்கள் (சுமாா் ரூ.12 லட்சம்) அளிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தாா்.
ஜமைக்காவில் இந்திய வம்சாவளியினா் சுமாா் 70,000 போ் உள்ளனா். அவா்களின் முன்னோா் 1845 முதல் 1917-ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலத்தில் பெரும்பாலும் உத்தர பிரதேசம், பிகாரில் இருந்து ஒப்பந்தத் தொழிலாளா்களாகச் சென்றனா். தென்னிந்தியாவில் இருந்தும் பலா் சென்றனா்.
