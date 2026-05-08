கேரள முதல்வராகும் கே.சி. வேணுகோபால்? பதவியேற்பு விழாவில் விஜய் பங்கேற்பு?

கேரள முதல்வராக கே.சி. வேணுகோபால் தேர்வு செய்யப்படவுள்ளதாக தகவல்...

கே.சி. வேணுகோபால், விஜய் - ANI

Updated On :7 நிமிடங்கள் முன்பு

கேரள முதல்வராக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் கே.சி. வேணுகோபால் தேர்வு செய்ய அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கேரள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், முதல்வரை தேர்ந்தெடுக்க காங்கிரஸ் தலைமை குழு அமைத்தது.

அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் வி.டி. சதீசன் மற்றும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ரமேஷ் சென்னிதலா ஆகியோரின் பெயர்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டது.

காங்கிரஸ் பார்வையாளர்கள் அஜய் மாக்கன் மற்றும் முகுல் வாஸ்னிக் தலைமையிலான குழு தங்கள் அறிக்கையை காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவிடம் சமர்ப்பித்துள்ளனர்.

அதில், கேரளத்தின் அடுத்த முதல்வராக கே.சி. வேணுகோபாலை தேர்வு செய்ய பரிந்துரைக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

முதல்வராக கே.சி. வேணுகோபால் பதவியேற்கும் பட்சத்தில், தனது ஆலப்புழா மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்வார்.

பதவியேற்பு விழாவில் விஜய்?

கேரள முதல்வர் மற்றும அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழா வருகின்ற திங்கள்கிழமை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த விழாவில் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியுடன், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யும் கலந்துகொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும், முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயனுக்கும் பதவியேற்பு விழாவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கேரள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி 102 இடங்களில் வென்றது. காங்கிரஸ் மட்டும் 63 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது.

இடது ஜனநாயக முன்னணி வெறும் 35 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Will K.C. Venugopal Become Kerala's Chief Minister? Will Vijay Attend the Swearing-in Ceremony?

காங்கிரஸிடம் ஆதரவு கேட்டார் விஜய் : கே.சி. வேணுகோபால்

கேரளத்தில் கட்சிகள் பெற்ற வாக்கு சதவீதம்! காங்கிரஸ் 28.79%

கேரளத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது! காங்கிரஸ் 63, சிபிஎம் 26 இடங்களில் வெற்றி!

நாடாளுமன்றத்தின் பொதுக் கணக்குக் குழுவின் தலைவராக மீண்டும் கே.சி. வேணுகோபால்!

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

"நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!": தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
"நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!": தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK

Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |

