கேரளத்தில் கட்சிகள் பெற்ற வாக்கு சதவீதம்! காங்கிரஸ் 28.79%

கேரள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி 28.79% வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது. இதற்கு அடுத்தபடியாக மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 21.77% வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது.
கேரள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணி முதல் எண்ணப்பட்டன. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, வாக்குப் பதிவு இயந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன.
தொடக்கம் முதலே காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி முன்னிலை வகித்து வந்தது. இரவு 9 மணியளவில் வாக்குகள் அனைத்தும் எண்ணி முடிக்கப்பட்டன.
இதில், காங்கிரஸ் கட்சி 28.79% வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது. இதற்கு அடுத்தபடியாக 21.77% வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது. பாஜக 11.47%, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி 11.01%, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 6.64% வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது.
