இந்தியா

திருமலையில் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் வழிபாடு

திருமலை திருப்பதியில் இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் குடும்பத்தினருடன் சென்று வழிபட்டார்.

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தனது இரண்டாவது நாள் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக ஞாயிற்றுக்கிழமை திருமலை திருப்பதி கோயிலுக்குச் சென்றார்.

கோயிலில் ஞானேஷ் குமார் மற்றும் அவரது மனைவிக்கும் பாரம்பரிய முறைப்படி வரவேற்பு அளித்த அர்ச்சகர்கள் பின்னர் மரியாதையும் அளித்தனர்.

தரிசனத்திற்குப் பிறகு, ரங்கநாயக மண்டபத்தில் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான அதிகாரிகள் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையருக்கு பட்டு வஸ்திரங்களை அணிவித்து கௌரவித்தனர்.

மேலும், தேவஸ்தான அதிகாரிகள் அவருக்கு தீர்த்த பிரசாதங்களையும் வழங்கினர்.

உலகின் மிகவும் பணக்கார இந்து கோயிலான திருப்பதி ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரர் கோயில், ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் திருமலை மலையில் அமைந்துள்ளது. இது திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் மூலம் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.

CEC Gyanesh Kumar on Sunday visited Tirumala temple and offered prayers to Lord Venkateswara as part of his second-day tour schedule, an official said.

தேர்தல் ஆணையராக ஞானேஷ் குமார் தொடர்வது அரசியலமைப்பின் மீதான தாக்குதல்: காங்கிரஸ்

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு பாரத ரத்னா? பாஜக கோரிக்கையும் காங்கிரஸ் கிண்டலும்!

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரைப் பதவிநீக்க புதிய தீர்மான நோட்டீஸ்? எதிர்க்கட்சிகள் ஆயத்தம்!

தமிழகத் தேர்தல்: தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் ஆலோசனை!

தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay
முதல்வர் விஜய்யைத் தொடர்ந்து பதவியேற்ற அமைச்சர்கள்! | #tvk #tvkvijay #tvkministry
