வீழ்ச்சியடையும் ரூபாய் மதிப்பு: 1 டாலர் ரூ. 58-இல் இருந்து ரூ. 95.74-ஆக வீழ்ச்சி! - காங்கிரஸ் விமர்சனம்

ரூபாய் மதிப்பு வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத வீழ்ச்சி...

ANI

Updated On :59 நிமிடங்கள் முன்பு

ரூபாய் மதிப்பு வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத வீழ்ச்சியடைந்திருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டி எதிர்க்கட்சியான காங்கிரஸ் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை விமர்சித்து தமது எக்ஸ் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் கேலிச்சித்திரம் வெளியிட்டுள்ளது.

மேற்கு ஆசிய அமைதித் திட்டத்திற்கான ஈரானின் பதிலை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் நிராகரித்ததைத் தொடர்ந்து, கச்சா எண்ணெய் விலை வேகமாக உயர்ந்தது. தங்கம் வாங்குவதைத் தவிர்க்கவும், சிக்கன நடவடிக்கைகளைக் கடைப்பிடிக்கவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டின் குடிமக்களை வலியுறுத்தியது, சந்தை உணர்வுகளை வெகுவாக பாதித்தது.

இதன் காரணமாக, வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 82 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.31 என்ற வரலாறு காணாத குறைந்தபட்ச அளவில் வாரத்தின் முதல் பணி நாளான திங்கள்கிழமை(மே 11) நிலைபெற்றது.

இந்த நிலையில், இன்று (மே 12) கேலிச்சித்திரம் வெளியிட்டுள்ள காங்கிரஸ், அதில், ‘வீழ்ச்சியடையும் ரூபாய்; தோல்வியடையும் பிரதமர்!’ என்று குறிப்பிட்டு, அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு கடந்த 2014-இல், ரூ. 58-ஆக இருந்த நிலையில், 2026-இல் அதன் மதிப்பு ரூ. 95.74-ஆக சரிந்திருப்பதாகச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

Currency crashes to record low - ‘Falling Rupee, Failing PM’ - Congress slams PM Modi via cartoon picture

