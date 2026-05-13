Dinamani
முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் 3 நாள்கள் பயணமாக இம்மாத இறுதியில் தில்லி செல்லவுள்ளதாகத் தகவல்அகிலேஷ் யாதவின் சகோதரர் பிரதீக் யாதவ் காலமானார்! சட்டப்பேரவை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு முதல்முறையாக நேரலை!நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெகவுக்கு ஆதரவு! சி.வி. சண்முகம் தரப்பு நாட்டில் பொது முடக்கம் அமல்படுத்தப்படுகிறதா? மத்திய அமைச்சா் பதில்தவெக அரசு மீது இன்று நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு!அமெரிக்கா தாக்கினால் மீண்டும் யுரேனியம் செறிவூட்டல் தொடங்கும்: ஈரான்கேரள புதிய முதல்வா் தோ்வு: காங்கிரஸ் தலைவா்களுடன் ராகுல் ஆலோசனைமேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், கடலோர தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்புசெல்லப் பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெற ஜூன் 15 வரை கால அவகாசம்!
/
இந்தியா

அகிலேஷ் யாதவின் சகோதரர் பிரதீக் யாதவ் காலமானார்!

அகிலேஷ் யாதவின் சகோதரர் பிரதீக் யாதவ் மறைவு பற்றி...

News image

பிரதீக் யாதவ் - Instagram/ Prateek Yadav

Updated On :17 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சமாஜவாதி கட்சியின் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவின் சகோதரர் பிரதீக் யாதவ் உடல்நலக் குறைவால் புதன்கிழமை காலை காலமானார்.

மறைந்த சமாஜவாதி கட்சியின் நிறுவனர் முலாயம் சிங் யாதவுக்கும், அவரது இரண்டாவது மனைவி சாதனா குப்தாவுக்கு பிறந்தவர் பிரதிக் யாதவ் (வயது 38).

இவர் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்னதாக, உடல்நலக் குறைவு காரணமாக லக்னெளவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வந்தார். உடல்நலன் முன்னேற்றம் அடைந்ததை தொடர்ந்து வீடு திரும்பியிருந்தார்.

இந்த நிலையில், இன்று காலை திடீரென உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து மருத்துவனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட பிரதீக் யாதவ், சிகிச்சைப் பலனின்றி உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவரது மறைவுக்கு சமாஜவாதி கட்சித் தலைவரும் சகோதரருமான அகிலேஷ் யாதவ் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

அரசியலில் இருந்து விலகியிருந்த பிரதிக் யாதவ், சொந்தமாக உடற்பயிற்சி நிலையத்தை நடத்தி வந்தார். உடற்பயிற்சித் துறையிலும் தீவிர ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டு வந்தார்.

‘ஜீவ் ஆஷ்ரே’ என்ற அமைப்பின் மூலம், தெருநாய்களை மீட்டு, அவற்றுக்குச் சிகிச்சை அளித்தல், உணவளித்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ஆகிய பணிகளையும் செய்துவந்தார்.

இவரது மனைவியும் பாஜக நிர்வாகியுமான அபர்ணா யாதவ், உ.பி. மகளிர் ஆணையத்தின் துணைத் தலைவராக உள்ளார்.

Summary

Akhilesh Yadav's brother, Prateek Yadav, has passed away.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பாஜகவால் தேர்தல் நடைமுறைகளில் தலைகீழ் மாற்றம்: அகிலேஷ் யாதவ்

பாஜகவால் தேர்தல் நடைமுறைகளில் தலைகீழ் மாற்றம்: அகிலேஷ் யாதவ்

மமதாவைச் சந்தித்தார் அகிலேஷ் யாதவ்!

மமதாவைச் சந்தித்தார் அகிலேஷ் யாதவ்!

சிலிண்டர் அல்ல, மக்களின் உணவுக்கே விலை உயர்கிறது: பாஜகவை சாடிய அகிலேஷ்!

சிலிண்டர் அல்ல, மக்களின் உணவுக்கே விலை உயர்கிறது: பாஜகவை சாடிய அகிலேஷ்!

உருவ பொம்மையை எரிப்பு! தீக்காயமடைந்த பாஜக எம்எல்ஏவை நலம் விசாரித்த அகிலேஷ் யாதவ்!

உருவ பொம்மையை எரிப்பு! தீக்காயமடைந்த பாஜக எம்எல்ஏவை நலம் விசாரித்த அகிலேஷ் யாதவ்!

விடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
வீடியோக்கள்

'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA

தினமணி செய்திச் சேவை

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
வீடியோக்கள்

அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
வீடியோக்கள்

ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு