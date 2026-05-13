Dinamani
உளவுத்துறை ஐ.ஜி.யாக அஸ்ரா கார்க் நியமனம்!சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது!திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராகப் போவதாக இபிஎஸ் கூறினார்! சி.வி. சண்முகம்தூய அரசியல் என்று சொல்லிவிட்டு அழுக்கு அரசியல் செய்கிறார் விஜய்! மு.க. ஸ்டாலின்முந்தைய அரசுகளின் திட்டங்கள் தொடரும்! பேரவையில் முதல்வர் விஜய் உறுதிநம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி! தவெக அரசுக்கு 144 பேர் ஆதரவு! குதிரை வேகத்தில் செயல்படும் அரசு; குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடும் அரசு அல்ல! விஜய் பேச்சுபுஸ்பா பட பாணியில் சோபா ஆட்சி செய்யும் விஜய்! உதயநிதி கடும் விமர்சனம்!
/
இந்தியா

மமதாவை வீழ்த்திய பவானிபூர் தக்க வைப்பு; நந்திகிராம் தொகுதி ராஜிநாமா! - முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி அறிவிப்பு!

மேற்கு வங்கத்தில் மமதா பானர்ஜியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்ற பவானிபூர் தொகுதியைத் தக்க வைக்கிறார் முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி...

News image

சுவேந்து அதிகாரி / மமதா பானர்ஜி - கோப்புப் படம்

Updated On :48 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மேற்கு வங்கத்தில் முன்னாள் முதல்வர் மமதா பானர்ஜியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்ற பவானிபூர் தொகுதியைத் தக்க வைத்தார் முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி.

மேற்கு வங்கத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மமதா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் அரசை வீழ்த்தி முதல்முறையாக பாஜக ஆட்சி அமைத்துள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, பாஜக அரசின் முதல்வராக சுவேந்து அதிகாரி பதவியேற்றுக் கொண்டார். மேலும், பவானிபூர் மற்றும் நந்திகிராம் ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட சுவேந்து அதிகாரி இவ்விரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றார்.

இத்துடன், பவானிபூர் தொகுதியில் மமதா பானர்ஜியை எதிர்த்து போட்டியிட்ட சுவேந்து அதிகாரி 15,105 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அவரை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றுள்ளார். இந்த நிலையில், மேற்கு வங்கத்தில் புதியதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் புதன்கிழமை (மே 13) பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.

அப்போது, நந்திகிராம் தொகுதியை ராஜிநாமா செய்வதாகவும், மமதாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்ற பவானிபூர் தொகுதியைத் தக்கவைப்பதாகவும் முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி அறிவித்துள்ளார். இதையடுத்து, பவானிபூர் தொகுதியின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக அவர் பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

இதுபற்றி, முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி கூறுகையில்,

“நந்திகிராம் தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் மூலம் வேறொருவர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார். ஆனால், அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் அங்குள்ள மக்கள் நான் அங்கு இல்லாததை உணரும் வகையில் நடந்துகொள்ள மாட்டேன்.

நந்திகிராம் மக்களுக்கு நான் அளித்த அனைத்து வளர்ச்சி வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றுவேன்” எனக் கூறியுள்ளார்.

Summary

CM Suvendu Adhikari retained the Bhabanipur constituency in West Bengal, having secured victory by defeating Mamata Banerjee.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

மமதா பானர்ஜி தோல்வி! சுவேந்து அதிகாரி வெற்றி!

மமதா பானர்ஜி தோல்வி! சுவேந்து அதிகாரி வெற்றி!

மேற்கு வங்கம்: பாஜக - 177, திரிணமூல் - 107; பவானிபூரில் மமதா மீண்டும் முன்னிலை!

மேற்கு வங்கம்: பாஜக - 177, திரிணமூல் - 107; பவானிபூரில் மமதா மீண்டும் முன்னிலை!

பவானிபூரில் மமதா பின்னடைவு! இரு தொகுதிகளிலும் சுவேந்து அதிகாரி முன்னிலை!

பவானிபூரில் மமதா பின்னடைவு! இரு தொகுதிகளிலும் சுவேந்து அதிகாரி முன்னிலை!

மமதா தோல்வி அடையப்போகும் விரக்தியில் உள்ளார்: சுவேந்து அதிகாரி

மமதா தோல்வி அடையப்போகும் விரக்தியில் உள்ளார்: சுவேந்து அதிகாரி

விடியோக்கள்

திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
வீடியோக்கள்

"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
குதிரை பேரம்! முகத்தை மூடி வந்தது யார்?” பேரவையில் பிரேமலதாவின் கேள்விகள்! | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரம்! முகத்தை மூடி வந்தது யார்?” பேரவையில் பிரேமலதாவின் கேள்விகள்! | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு