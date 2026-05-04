மமதா பானர்ஜி தோல்வி! சுவேந்து அதிகாரி வெற்றி!

மேற்கு வங்கத்தின் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பவானிபூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட திரிணமூல் காங்கிரஸ் தலைவர் மமதா பானர்ஜி தோல்வி அடைந்தார்.
மேற்கு வங்கத்தில் இரண்டு கட்டங்களாக நடத்தப்பட்ட தேர்தலின் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், பாஜக தொடர்ந்து முன்னிலை பெற்று வருகிறது.
மேற்கு வங்கத்தின் முதல்வரான மமதா பானர்ஜி 58,812 வாக்குகள் பெற்று, 15,105 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்துள்ளார்.
அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட பாஜக தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி, 73,917 வாக்குகள் பெற்று, 15,105 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தன்னுடைய வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
திரிணமூல் காங்கிரஸ் தொடர்ந்து நான்காவது முறையாக ஆட்சியமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், மமதாவுக்கும் அவருடைய கட்சிக்கும் பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Trinamool Congress leader Mamata Banerjee, who contested the Bhabanipur constituency in the West Bengal Assembly elections, was defeated.
