Dinamani
வேட்பாளரைத் திரும்பப் பெற்ற காங்கிரஸ்! சுநேத்ரா பவார் வெற்றி உறுதி?11 மணி வாக்குப்பதிவு நிலவம்: புதுவை- 37.70%, கேரளம்- 32.60%, அஸ்ஸாம் - 37.98% வாக்குப்பதிவுதிருக்கனூர் வாக்குச்சாவடியில் வாக்கு சேகரித்த பாஜக: காங்கிரஸ் வாக்குவாதம் - காவல் துறை தடியடிகேரளமே வெளியே வாருங்கள்! சிறந்த எதிர்காலத்துக்கு வாக்களியுங்கள்! ராகுல் காந்தி கேரளத்தில் 100 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெல்வோம்! காங்கிரஸ் கூட்டணிபுதுவையின் எதிர்காலத்திற்கு ஒவ்வொரு வாக்கும் முக்கியம்: பிரதமர் மோடி
/
இந்தியா

மே.வங்கத்தில் ஆட்சியைப் பிடிக்க பாஜக 90 லட்சம் வாக்காளர்களை நீக்கியுள்ளது! - மமதா குற்றச்சாட்டு!

மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சியைப் பிடிக்க பாஜக சுமார் 90 லட்சம் வாக்காளர்களை நீக்கியதாக முதல்வர் மமதா குற்றச்சாட்டு...

மேற்கு வங்க முதல்ல்வர் மமதா பானர்ஜி (கோப்புப் படம்) - பிடிஐ

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 10:49 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மேற்கு வங்கத்தில், ஆட்சியைப் பிடிப்பதற்காக வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் மூலம் சுமார் 90 லட்சம் வாக்காளர்களை பாஜக நீக்கியுள்ளதாக, அம்மாநில முதல்வர் மமதா பானர்ஜி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

மேற்கு வங்கம் மாநிலத்தில், சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப் பதிவு வரும் ஏப்.23 மற்றும் ஏப்.29 ஆகிய தேதிகளில் 2 கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளன. இதையடுத்து, ஆளுங்கட்சியான திரிணமூல் காங்கிரஸ் மற்றும் எதிர்க்கட்சியான பாஜகவின் மூத்த தலைவர்கள் தீவிர வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, வடக்கு 24 பர்கனாஸ் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற பிரசாரக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி, வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களை மீண்டும் இணைப்பதற்காக திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சி நீதிமன்றத்தில் முறையிடும் எனக் கூறியுள்ளார்.

இதுபற்றி, அவர் கூறியதாவது:

“வங்கத்தில் ஆட்சியைப் பிடிக்க பாஜக 90 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்களை நீக்கியுள்ளது. ஆனால், நிச்சயமாக நாங்கள் வெல்வோம். நீக்கப்பட்டவர்களின் பெயர்கள் மீண்டும் இணைக்கப்படுவதை நாங்கள் உறுதி செய்வோம்” எனக் கூறியுள்ளார்.

இத்துடன், பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் வங்கம் மொழி பேசும் மக்கள் தாக்கப்படுவதாகவும், ஊடுருவல் செய்தவர்களாகச் சித்தரிக்கப்படுவதாகவும், முதல்வர் மமதா பானர்ஜி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

முன்னதாக, வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளின் மூலம் மேற்கு வங்கத்தில் 91 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

West Bengal CM Mamata alleged that the BJP removed approximately 9 million voters through a sir, in an effort to seize power.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பாஜக காட்டுமிராண்டித்தனமான கட்சி! மமதா கடும் விமர்சனம்

மேற்கு வங்கத்தை வென்றால் தில்லியையும் கைப்பற்றலாம்: மமதா உறுதி

கொல்கத்தாவில் தரையிறங்க முடியாமல் தவித்த மமதாவின் விமானம்!

மோடி vs மமதா! மேற்கு வங்கத்தில் 4-வது முறையாக ஆட்சியமைப்பாரா மமதா?

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

பூக்கட்டும் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு