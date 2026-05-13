விஜய்யின் வெற்றியால் அரசியலில் களமிறங்க பிரபல நடிகருக்கு பாஜக அழுத்தம்! - பஞ்சாப் முதல்வர் குற்றச்சாட்டு!

அரசியலில் களமிறங்க நடிகர் தில்ஜித் தோசஞ்ச்சுக்கு பாஜக அழுத்தம் கொடுத்து வருவதாக பஞ்சாப் முதல்வர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்...

தமிழக முதல்வர் விஜய் - பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான் - நடிகர் தில்ஜித்... - கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் வெற்றியால், அரசியலில் களமிறங்குமாறு நடிகர் தில்ஜித் தோசஞ்ச்சுக்கு பாஜக அழுத்தம் கொடுத்து வருவதாக பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பிரபல பாலிவுட் நடிகர் தில்ஜித் தோசஞ்ச் அம்மாநிலத்தின் அரசியலில் களமிறங்குவதாக வெளியான தகவல்களுக்கு அவர் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், பஞ்சாப் அரசியலில் களமிறங்க வேண்டுமென நடிகர் தில்ஜித் தோசஞ்ச்சுக்கு பாஜக அழுத்தம் கொடுத்து வருவதாக, அம்மாநில முதல்வர் பகவந்த் மான் இன்று (மே 13) தெரிவித்துள்ளார்.

இதுபற்றி, செய்தியாளர்கள் உடனான சந்திப்பில் அவர் கூறியதாவது:

“அரசியலில் களமிறங்குமாறு நடிகர் தில்ஜித் தோசஞ்ச்சுக்கு பாஜக அழுத்தம் கொடுத்து வருவது கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. நடிகராக இருந்து தமிழ்நாட்டின் முதல்வராகப் பதவியேற்றுள்ள ஜோசப் விஜய்யின் வெற்றியால், மக்கள் அரசியல் தலைவர்களை நம்புவதை நிறுத்தி விட்டதாக பாஜக கருதுகின்றது.

இதனால், பிரபலங்களை அரசியலில் களமிறக்க அவர்கள் (பாஜக) முயற்சிக்கின்றனர்” எனக் கூறியுள்ளார்.

Punjab CM Bhagwant Mann has alleged that the BJP is pressuring actor Diljit Dosanjh to enter politics.

