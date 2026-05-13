Dinamani
உளவுத்துறை ஐ.ஜி.யாக அஸ்ரா கார்க் நியமனம்!சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது!திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராகப் போவதாக இபிஎஸ் கூறினார்! சி.வி. சண்முகம்தூய அரசியல் என்று சொல்லிவிட்டு அழுக்கு அரசியல் செய்கிறார் விஜய்! மு.க. ஸ்டாலின்முந்தைய அரசுகளின் திட்டங்கள் தொடரும்! பேரவையில் முதல்வர் விஜய் உறுதிநம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி! தவெக அரசுக்கு 144 பேர் ஆதரவு! குதிரை வேகத்தில் செயல்படும் அரசு; குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடும் அரசு அல்ல! விஜய் பேச்சுபுஸ்பா பட பாணியில் சோபா ஆட்சி செய்யும் விஜய்! உதயநிதி கடும் விமர்சனம்!
/
இந்தியா

கேரளத்தின் புதிய முதல்வர் யார்? இன்று அறிவிப்பு வெளியாக வாய்ப்பு

கேரளத்தின் புதிய முதல்வர் குறித்த அறிவிப்பு இன்று வெளியாக வாய்ப்பு

News image

கேரளத்தின் புதிய முதல்வர் குறித்த அறிவிப்பு இன்று வெளியாக வாய்ப்பு - கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கேரளத்தின் புதிய முதல்வர் குறித்த அறிவிப்பு இன்று வெளியாக வாய்ப்பிருப்பதாக காங்கிரஸ் தலைவர் சன்னி ஜோசப் தெரிவித்துள்ளார்.

கேரளத்தின் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி வெற்றிபெற்ற நிலையில், மாநிலத்தின் புதிய முதல்வர் தேர்வு குறித்து காங்கிரஸில் தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வந்தது.

இந்த நிலையில், புதிய முதல்வர் குறித்த அறிவிப்பு இன்று பிற்பகலுக்குள் வெளியாகலாம் என மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் சன்னி ஜோசப் கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து, செய்தியாளர்களுடன் அவர் பேசியதாவது, முதல்வரின் பெயர் இன்று அறிவிக்கப்படும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். முதல்வர் தேர்வு குறித்த அனைத்து விவாதங்களும் முடிந்துவிட்டன என்று நினைக்கிறோம். இன்றைய அறிவிப்புக்காக காத்திருக்கிறோம்.

சோனியா காந்தி சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதால், சிறிது தாமதம் ஏற்படலாம். முதல்வரின் பெயர், தில்லியிலிருந்து அறிவிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார்.

கேரளத்தில் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி 9 நாள்களான நிலையில், புதிய முதல்வர் தேர்வு குறித்து காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் தொடர்ந்து குழப்பம் நீடித்து வந்தது. இதனிடையே, முதல்வரின் பெயரை அறிவிப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதத்தால், மாநிலத்தின் சில பகுதிகளில், குறிப்பாக வயநாட்டில் காங்கிரஸ் ஆதரவாளர்களிடையே விமர்சனங்களையும் வெளிப்படையான அதிருப்தியையும் தூண்டியது.

இந்த நிலையில்தான், புது தில்லியில் உள்ள காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவா் சோனியா காந்தியின் இல்லத்தில் கேரள முதல்வர் குறித்த ஆலோசனை செவ்வாய்க்கிழமை (மே 12) நடைபெற்றது. அப்போது கேரள காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவா்கள் எம்.எம்.ஹசன், கே.சுதாகரன், கே.முரளீதரன், செயல் தலைவா்கள் ஷாஃபி பறம்பில், ஏ.பி.அனில்குமாா், பி.சி.விஷ்ணுநாத் மற்றும் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த கட்சியின் மூத்த தலைவா் திருவஞ்சூா் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோரை சந்தித்து அவா்களின் கருத்துகளை ராகுல் நேரில் கேட்டறிந்தாா்.

Summary

Keralam CM likely to be announced today, slight delay due to Sonia Gandhi's health check-up

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

சோனியா காந்தி மருத்துவமனையில் அனுமதி! என்ன காரணம்?

சோனியா காந்தி மருத்துவமனையில் அனுமதி! என்ன காரணம்?

கேரளத்தில் துணை முதல்வர் பதவி? - ஐயூஎம்எல் விளக்கம்!

கேரளத்தில் துணை முதல்வர் பதவி? - ஐயூஎம்எல் விளக்கம்!

கேரளத்தின் புதிய முதல்வர் யார்? காங்கிரஸ் தலைமைக்கு அதிகாரம் அளிப்பு!

கேரளத்தின் புதிய முதல்வர் யார்? காங்கிரஸ் தலைமைக்கு அதிகாரம் அளிப்பு!

கேரளத்தின் புதிய முதல்வர் யார்? மும்முனைப் போட்டியில் சிக்கிய காங்கிரஸ்!

கேரளத்தின் புதிய முதல்வர் யார்? மும்முனைப் போட்டியில் சிக்கிய காங்கிரஸ்!

விடியோக்கள்

"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
வீடியோக்கள்

"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
குதிரை பேரம்! முகத்தை மூடி வந்தது யார்?” பேரவையில் பிரேமலதாவின் கேள்விகள்! | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரம்! முகத்தை மூடி வந்தது யார்?” பேரவையில் பிரேமலதாவின் கேள்விகள்! | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
புஷ்பா பட பாணியில் வந்து இறங்கிய SOFA..! | உதயநிதி கடும் விமர்சனம்!
வீடியோக்கள்

புஷ்பா பட பாணியில் வந்து இறங்கிய SOFA..! | உதயநிதி கடும் விமர்சனம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு