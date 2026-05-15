அவசியமற்ற பயணங்களை குறைத்து திறமையான நிா்வாகத்தை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்ற பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் வேண்டுகோளை தொடா்ந்து, தில்லி கல்வி அமைச்சா் ஆசிஷ் சூட் அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியா்களுடன் நடைபெற்று வரும் தொடா்பு நிகழ்ச்சியை இனிமேல் முழுமையாக மெய்நிகா் (இணையதள) முறையில் நடத்த முடிவு செய்துள்ளாா்.
தில்லி கல்வித்துறை இயக்குநரகம் ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த நிகழ்ச்சி, பள்ளி கல்வி அமைப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் தலைமை ஆசிரியா்களுடன் நேரடி கலந்துரையாடலை மேற்கொள்வதை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இதில் கல்வி திட்டமிடல், திட்டங்களின் செயலாக்கம், மாணவா்களின் கற்றல் முடிவுகள், பள்ளி கட்டமைப்பு, நிா்வாக ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் மாணவா் நலன் ஆகியவை முக்கியமாக விவாதிக்கப்படுகின்றன.
அதிகாரப்பூா்வ தகவலின்படி, முதல் கட்ட கலந்துரையாடல் மே 12-ஆம் தேதி கிழக்கு தில்லி மண்டலங்கள் 1 மற்றும் 2-இல் நடைபெற்றது. அமைச்சா் ஆசிஷ் சூட் மெட்ரோ ரயில் மற்றும் மின்சார ரிக்ஷாவில் பயணம் செய்து சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த போக்குவரத்தின் முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்தினாா்.
மீதமுள்ள அனைத்து அமா்வுகளும் இணையவழியில் நடைபெறவுள்ளதாக கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது. மொத்தம் 28 கல்வி மண்டலங்களை உள்ளடக்கிய 11 கலந்துரையாடல் அமா்வுகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. அடுத்த அமா்வு மே 15-ஆம் தேதி தெற்கு, மத்திய மற்றும் புது தில்லி மண்டலங்களுக்கானதாக நடைபெற உள்ளது.
கூட்டங்களில் அனைத்து தலைமை ஆசிரியா்களும் கட்டாயமாக பங்கேற்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. நோ்மையான உள்நுழைவு, அதிகாரப்பூா்வ பெயா் பயன்படுத்தல், தொழில்முறை ஒழுக்கம் மற்றும் தகவல் ரகசியத்தன்மை கடைபிடிக்க வேண்டும் என வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இதேவேளை, அமைச்சா் ஆசிஷ் சூட் தொடங்கிய 11 நாள் மாவட்ட வாரியான ஆய்வில் சுமாா் 1,000 பள்ளிகள் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன. கல்வித் தரம், கட்டமைப்பு, நிா்வாக சிக்கல்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் இதில் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன. பள்ளிகளில் உள்ள “இருண்ட பகுதிகள்” கண்டறிந்து சீரமைக்கும் பணியும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டது.
