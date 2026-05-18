ராகுல், பிரியங்காவை விமா்சித்து காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் போஸ்டா்: கேரள காவல் துறை வழக்குப் பதிவு

ANI

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

கேரளத்தின் வயநாட்டில் காங்கிரஸ் அலுவலகம் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோரை விமா்சித்து போஸ்டா்கள் ஒட்டப்பட்டது தொடா்பாக காவல் துறையினா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

கேரள பேரவைத் தோ்தலில் காங்கிரஸ் கூட்டணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், முதல்வரைத் தோ்வு செய்வதில் பெரும் தாமதம் ஏற்பட்டது. இதற்காக காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, ராகுல், பிரியங்காவை விமா்சித்தும், கண்டனம் தெரிவித்தும் அந்த போஸ்டா்கள் ஒட்டப்பட்டிருந்தன. கடந்த மே 13-ஆம் தேதி காலையில் வயநாடு மாவட்ட காங்கிரஸ் அலுவலகத்தின் சுற்றுச் சுவா் மற்றும் அந்தப் பகுதி முழுவதுமுள்ள சுவா்களில் இந்த போஸ்டா்கள் ஒட்டப்பட்டிருந்தன. அடுத்த மக்களவைத் தோ்தலில் வயநாடு தொகுதியில் பிரியங்கா தோற்கடிக்கப்படுவாா் என்பது போன்ற வாசகமும் அதில் இடம் பெற்றிருந்தது. இதை காங்கிரஸ் தொண்டா்கள் உடனடியாக கிழித்து அப்புறப்படுத்தினா்.

இந்த போஸ்டா்கள் தொடா்பாக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ டி.சித்திக் சாா்பில் கல்பேட்டா காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டது. அவா்கள் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களை ஆய்வு செய்தபோது ஒரு நபா் தனியாக அந்த போஸ்டரை ஒட்டுவது பதிவாகி இருந்தது. அவரை அடையாளம் காணும் பணியில் காவல் துறையினா் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனா்.

அபிஷேக் பானா்ஜி மீது வழக்குப் பதிவு

கேரள முதல்வா் தோ்வு: ராகுல் குடும்பத்துக்குள் சண்டை - பாஜக விமா்சனம்

கேரள புதிய முதல்வா் தோ்வு: முன்னாள் மாநில காங்கிரஸ் தலைவா்களுடன் ராகுல் ஆலோசனை

பாஜக எம்.பி. மீது பஞ்சாப் காவல் துறை வழக்குப் பதிவு

