நிகழாண்டு இந்திய பொருளாதார வளா்ச்சி 6.4%: ஐ.நா. கணிப்பு

Updated On :21 மே 2026, 3:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நிகழாண்டு இந்திய பொருளாதார வளா்ச்சி 6.4 சதவீதமாக இருக்கும் என்று ஐ.நா. கணித்துள்ளது. இந்த வளா்ச்சி 6.6 சதவீதமாக இருக்கும் என்று ஐ.நா. முன்பு கணித்திருந்த நிலையில், தற்போது அது குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக ஐ.நா.வின் பொருளாதார மற்றும் சமூக விவகாரங்கள் துறை செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:

அமெரிக்கா-ஈரான் மோதலால் ஏற்பட்டுள்ள மேற்காசிய நெருக்கடி, உலகப் பொருளாதாரத்துக்கு மற்றொரு அதிா்ச்சியை அளித்துள்ளது. இது வளா்ச்சியை மந்தமாக்கி, பணவீக்கத்தின் அழுத்தத்தை மீண்டும் உருவாக்கி, நிச்சயமற்றத் தன்மையை மேலும் அதிகரிக்கும்.

எனினும் உலகில் வேகமாக வளரும் முக்கிய பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாக இந்திய பொருளாதாரம் உள்ளது. கடந்த ஆண்டு இந்திய பொருளாதார வளா்ச்சி 7.5 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், நிகழாண்டு இந்திய பொருளாதாரம் 6.4 சதவீதம் வளரும். அடுத்த ஆண்டு இந்த வளா்ச்சி 6.6 சதவீதமாக இருக்கும். அதேவேளையில், நிகழாண்டு உலகப் பொருளாதார வளா்ச்சி 2.5 சதவீதமாக இருக்கும். இது கடந்த ஜனவரியில் கணிக்கப்பட்டதைவிட 0.2 சதவீதம் குறைவு என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நிகழாண்டு இந்திய பொருளாதாரம் 6.4% வளா்ச்சி: ஐ.நா. கணிப்பு

