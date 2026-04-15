2026-இல் இந்திய பொருளாதார வளா்ச்சி 6.5%: ஐஎம்எஃப் கணிப்பு

நிகழ் நிதியாண்டில் (2026-27) இந்திய பொருளாதார வளா்ச்சி 6.5 சதவீதமாக இருக்கும் என்று சா்வதேச நிதியம் (ஐஎம்எஃப்) கணித்துள்ளது.
இதுதொடா்பாக ஐஎம்எஃப் வெளியிட்ட உலகப் பொருளாதார கண்ணோட்டத்தில், ‘கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டின் வலுவான நிதிசாா்ந்த பலன்கள், இந்தியப் பொருள்கள் மீது அமெரிக்க விதித்த கூடுதல் வரி 50 சதவீதத்தில் இருந்து 10 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டது ஆகியவை மத்திய கிழக்குப் போரால் ஏற்படும் பாதகமான தாக்கத்தை பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளன. எனவே, 2026-இல் இந்தியாவின் பொருளாதார வளா்ச்சி 6.5 சதவீதமாக இருக்கும். 2027-ஆம் ஆண்டில் இந்திய பொருளாதார வளா்ச்சி 6.5 சதவீதமாக நீடிக்கும்.
மேற்காசிய போா் குறுகிய காலமே நீடிக்கலாம் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், உலகப் பொருளாதார வளா்ச்சி மிதமாக மந்தமடையக் கூடும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
ராத்து ராசன் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
தினமணி செய்திச் சேவை