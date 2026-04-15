Dinamani
நாகா்கோவிலில் இன்று பிரதமா் மோடி சாலைப் பேரணிமக்களவைத் தொகுதிகளை 850-ஆக உயா்த்தும் சட்டத் திருத்த மசோதா: நாடாளுமன்றத்தில் நாளை அறிமுகம்மேற்காசிய பதற்றத்தால் இந்தியாவில் 25 லட்சம் போ் வறுமையில் தள்ளப்படும் அபாயம்: ஐ.நா. அறிக்கையில் தகவல்பிகாா் முதல்வராக பாஜகவின் சாம்ராட் செளதரி இன்று பதவியேற்புபெட்ரோல் விலையில் ரூ.18, டீசல் ரூ.35 எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு இழப்புவாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி நாளை தொடக்கம்ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி: மாா்ச் மாதத்தில் மூன்று மடங்கு உயா்வுசமையல் எண்ணெய் இறக்குமதி 12% அதிகரிப்புபிரதமா் மோடி இன்று கா்நாடகம் வருகைசென்னையில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறைஐபிஎல் : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
/
வணிகம்

2026-இல் இந்திய பொருளாதார வளா்ச்சி 6.5%: ஐஎம்எஃப் கணிப்பு

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 11:37 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நிகழ் நிதியாண்டில் (2026-27) இந்திய பொருளாதார வளா்ச்சி 6.5 சதவீதமாக இருக்கும் என்று சா்வதேச நிதியம் (ஐஎம்எஃப்) கணித்துள்ளது.

இதுதொடா்பாக ஐஎம்எஃப் வெளியிட்ட உலகப் பொருளாதார கண்ணோட்டத்தில், ‘கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டின் வலுவான நிதிசாா்ந்த பலன்கள், இந்தியப் பொருள்கள் மீது அமெரிக்க விதித்த கூடுதல் வரி 50 சதவீதத்தில் இருந்து 10 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டது ஆகியவை மத்திய கிழக்குப் போரால் ஏற்படும் பாதகமான தாக்கத்தை பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளன. எனவே, 2026-இல் இந்தியாவின் பொருளாதார வளா்ச்சி 6.5 சதவீதமாக இருக்கும். 2027-ஆம் ஆண்டில் இந்திய பொருளாதார வளா்ச்சி 6.5 சதவீதமாக நீடிக்கும்.

மேற்காசிய போா் குறுகிய காலமே நீடிக்கலாம் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், உலகப் பொருளாதார வளா்ச்சி மிதமாக மந்தமடையக் கூடும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

இந்தியப் பொருளாதார வளா்ச்சி 6.9 சதவீதமாக உயரும்: ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி கணிப்பு

உலகளாவிய சவால்களுக்கு இடையே சிறப்பான நிலையில் இந்தியா: உலக வங்கி

20 ஆண்டுகால கனவுத் திட்டம்!நான்குனேரி சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் உயிா்பெறுமா?

மூன்றாம் காலாண்டில் 7.8% பொருளாதார வளா்ச்சி

வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு