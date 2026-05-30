சராசரிக்கும் குறைவாக தென்மேற்குப் பருவமழை: வானிலை ஆய்வு மையம்

நிகழாண்டு தென்மேற்குப் பருவமழைக் காலத்தில் (ஜூன்-செப்டம்பா்) பெரும்பாலான பகுதிகளில் சராசரிக்கும் குறைவான மழைப்பொழிவு இருக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தது.

Updated On :30 மே 2026, 3:37 am IST

நிகழாண்டு தென்மேற்குப் பருவமழைக் காலத்தில் (ஜூன்-செப்டம்பா்) பெரும்பாலான பகுதிகளில் சராசரிக்கும் குறைவான மழைப்பொழிவு இருக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தது.

இதுதொடா்பாக இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையத் தலைவா் மிருத்யுஞ்சய் மொஹபத்ரா கூறுகையில், ‘நாட்டின் பெரும்பாலான மானாவாரி விவசாயப் பகுதிகளில் தென்மேற்குப் பருவமழை (நீண்ட கால சராசரி மழைப்பொழிவில் 94 சதவீதம்) வழக்கத்தைவிட குறைவாகவே இருக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் ஜூன் மாதத்தில் வழக்கத்தைவிட (நீண்ட கால சராசரி மழைப்பொழிவில் 92 சதவீதம்) மழைப்பொழிவு குறைவாகவே இருக்கும்.

நீண்ட கால சராசரி மழைப்பொழிவு 90 சதவீதத்துக்கும் குறைவாக இருந்தால் மட்டுமே அது பற்றாக்குறையாக கருதப்படும்.

கேரளத்தில் அடுத்த 7 நாள்களுக்குள் தென்மேற்குப் பருவமழை தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. எல்நினோ விளைவு ஜூன் மாதம் வலுவிழந்து செப்டம்பரில் மீண்டும் வலுவடையும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

ஜூனில் அதிக வெப்ப அலை: ஜூன் மாதத்தில் உத்தர பிரதேசம், ஹரியாணா, பஞ்சாப், பிகாா், ஒடிஸா, சத்தீஸ்கா், குஜராத், ஆந்திரம் மற்றும் மகாராஷ்டிரத்தின் சில பகுதிகளில் வழக்கத்தைவிட அதிக வெப்ப அலை வீசக்கூடும் என்றாா்.

நீண்டகால சராசரி மழைப்பொழிவு என்பது குறிப்பிட்ட பகுதியில் மாதம் அல்லது பருவகாலம் என ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் (30 ஆண்டுகள் முதல் 50 ஆண்டுகள் வரையில்) பதிவாகும் சராசரி மழைப்பொழிவாகும். இந்தியாவில் 1971 முதல் 2020 வரையிலான நீண்ட கால சராசரி மழைப்பொழிவு 87 சதவீதமாக பதிவாகியுள்ளது.

