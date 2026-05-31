Dinamani
சென்னை: கோயம்பேட்டில் காரை ஏற்றி இளம்பெண் கொலை பெட்ரோல், டீசல் ஏற்றுமதி மீதான கொள்ளை லாபத் தடுப்பு வரியில் தளர்வு: ஜூன் 1 முதல் அமல்தில்லியில் மெட்ரோ நிலையம் அருகே அடுக்குக் கட்டடம் இடிந்து விபத்து: 12 பேர் மீட்புஇரண்டாம் முறையாக பட்டம் வெல்வது யாா்? பெங்களூரு - குஜராத் இன்று மோதல்! 1,200 கோயில்களின் நகைகள், சொத்துகள் விரைவில் கணக்கெடுப்பு: திருவிதாங்கூா் தேவஸ்வம் திட்டம்கடற்கரை - செங்கல்பட்டு மின்சார ரயில்: உச்ச நேரங்களில் 6 - 10 நிமிஷங்களுக்கு ஒரு ரயில்!
/
இந்தியா

கர்நாடகத்தில் எத்தனை துணை முதல்வர்கள்? கார்கே பதில்!

கர்நாடகத்தின் புதிய துணை முதல்வர்கள் மற்றும் அமைச்சரவை குறித்து மல்லிகார்ஜுன கார்கே தெரிவித்தது தொடர்பாக...

News image

மல்லிகார்ஜுன கார்கே - IANS

Updated On :31 மே 2026, 12:24 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கர்நாடகத்தின் புதிய துணை முதல்வர்கள் மற்றும் அமைச்சரவை குறித்து காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே ஞாயிற்றுக்கிழமை பேசியுள்ளார்.

முன்னதாக, 2023 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கர்நாடக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தபோது, முதல்வர் பதவிக்கு சித்தராமையா, டி.கே. சிவகுமார் இடையே கடுமையான போட்டி நிலவியது.

இந்தச் சூழலில், இருவரையும் சமாதானப்படுத்திய காங்கிரஸ் மேலிடம், சுழற்சி முறையில் இருவரும் தலா இரண்டரை ஆண்டுகால முதல்வர் பதவிவகிக்கும் சமரச திட்டத்தை ஏற்று, சித்தராமையா முதல்வரானார்.

இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு மேலானதைத் தொடர்ந்து, சித்த ராமையாவை காங்கிரஸ் தலைமை ராஜிநாமா செய்ய உத்தரவிட்டது. அதன்படி, அவர் ராஜிநாமா செய்ததால் அடுத்த ஆட்சியை அமைப்பது குறித்து கர்நாடக காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தில் அந்தக் குழுவின் தலைவராக டி.கே. சிவகுமார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வரும் ஜூன் 3 ஆம் தேதி முதல்வராகவும் பொறுப்பேற்க உள்ளார்.

இது குறித்து காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பேசியதாவது:

நாம் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும், இதுவரை எந்த முன்மொழிவும் வரவில்லை. முன்மொழிவு வந்த பிறகு, எத்தனை அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும், எத்தனை துணை முதல்வர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்படும். இது குறித்த உரயாடல்கள் அனைத்தும் சட்டப்பேரவைக் குழு கூட்டத்தில் நடைபெற்றன.

இவை அனைத்தும் வரும் ஜூன் 3 ஆம் தேதிக்குப் பிறகுதான் தெரியவரும். இன்னும் 15 நாள்களில் அல்லது ஒரு மாதத்தில், மீதமுள்ள அமைச்சரவை உறுப்பினர்களை நியமிக்க உள்ளோம். ஆனால் முதல்வர் என்ன நினைக்கிறார் என்பது இன்னும் தெரியவில்லை.

இயல்பாகவே இவர்களின் ஆட்சிக்காலம் முடிந்த பிறகும் வேறொருவர் வர வேண்டும். இப்போது நமக்கு 24 மாதங்கள் மட்டுமே இருப்பதால், மிக வேகமாகச் செயல்பட்டு, அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு தலைவரை நாங்கள் தேட வேண்டும். அவர்களுடன் ஒத்துழைக்கும் நபர்களும் இருக்க வேண்டும். இவை அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்ட பிறகே நாங்கள் இது மாதிரியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறோம் என்று தெரிவித்தார்.

Summary

Congress leader Mallikarjun Kharge spoke on Sunday regarding Karnataka's new Deputy Chief Ministers and Cabinet.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

வெளிநாடுகளுக்குச் செல்ல வேண்டாம் எனக் கூறிவிட்டு சுற்றுப்பயணம் சென்றது ஏன்? பிரதமருக்கு கார்கே கேள்வி!

வெளிநாடுகளுக்குச் செல்ல வேண்டாம் எனக் கூறிவிட்டு சுற்றுப்பயணம் சென்றது ஏன்? பிரதமருக்கு கார்கே கேள்வி!

நீட் வினாத்தாள் கசிவு: அரசு கவனம் செலுத்தாதது ஏன்? - காங்கிரஸ்

நீட் வினாத்தாள் கசிவு: அரசு கவனம் செலுத்தாதது ஏன்? - காங்கிரஸ்

மல்லிகார்ஜுன கார்கே முதல்வரானால் வரவேற்போம்: கர்நாடக அமைச்சர் ஜி.பரமேஸ்வர்

மல்லிகார்ஜுன கார்கே முதல்வரானால் வரவேற்போம்: கர்நாடக அமைச்சர் ஜி.பரமேஸ்வர்

பிரதமர் மோடி தீவிரவாதியா? கார்கே மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்!

பிரதமர் மோடி தீவிரவாதியா? கார்கே மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்!

விடியோக்கள்

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!