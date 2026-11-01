அக்டோபரில் ஜிஎஸ்டி ரூ. 2.31 லட்சம் கோடி வசூல்: 2-ஆவது அதிகபட்சம்!
நாட்டில் கடந்த அக்டோபரில் சரக்கு - சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) ரூ.2.31 லட்சம் கோடி வசூலாகியுள்ளது.
ஜிஎஸ்டி - பிரதிப் படம்
நாட்டில் கடந்த அக்டோபரில் சரக்கு - சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) ரூ.2.31 லட்சம் கோடி வசூலாகியுள்ளது.
கடந்த ஏப்ரலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவில் ரூ.2.43 லட்சம் கோடி ஜிஎஸ்டி வசூலான நிலையில், அக்டோபரில் இரண்டாவது அதிகபட்ச வருவாய் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.
பண்டிகை காலத்தையொட்டி உள்நாட்டுத் தேவை அதிகரிப்பால் ஜிஎஸ்டி வருவாய் உயா்ந்துள்ளது. முந்தைய நிதியாண்டின் இதே மாதத்தை ஒப்பிடுகையில், தற்போது ஜிஎஸ்டி வசூல் 23 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
மத்திய நிதியமைச்சக தரவுகளின்படி, கடந்த அக்டோபரில் ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ.2,31,290 கோடியாகும். இதில் உள்நாட்டு விற்பனை வாயிலான ஜிஎஸ்டி வருவாய் 16 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.1.59 லட்சம் கோடி வசூலாகியுள்ளது. இறக்குமதி வாயிலான ஜிஎஸ்டி வருவாய் 42 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.72,246 கோடி கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.
மொத்த வருவாயில் மத்திய ஜிஎஸ்டி ரூ.42,935 கோடி, மாநில ஜிஎஸ்டி ரூ.51,340 கோடி, ஒருங்கிணைந்த ஜிஎஸ்டி ரூ.1.37 லட்சம் கோடியாகும். திருப்பியளிக்கப்பட்ட ஜிஎஸ்டி தொகை 6.5 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.27,934 கோடியாக உள்ளது. இத்தொகையை கழித்த பிறகான நிகர ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ.2.03 கோடி. இது 26 சதவீத அதிகரிப்பாகும்.
நடப்பு நிதியாண்டில் இதுவரை..: நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்ரல்-அக்டோபா் காலகட்டத்தில் மொத்த ஜிஎஸ்டி வருவாய் 13.2 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.14.77 லட்சம் கோடியாக பதிவாகியுள்ளது. நிகர ஜிஎஸ்டி 13 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.12.69 லட்சம் கோடியாக உள்ளது.
2017-இல் ஜிஎஸ்டி அமலானதில் இருந்து இதுவரை இல்லாத அதிகபட்சமாக கடந்த ஏப்ரலில் ரூ.2.43 லட்சம் கோடி ஜிஎஸ்டி வருவாய் கிடைக்கப் பெற்றது. இரண்டாவது அதிகபட்சமாக அக்டோபரில் ரூ.2.31 லட்சம் கோடி வசூலாகியுள்ளது.
கடந்த செப்டம்பரில் ரூ.2.03 லட்சம் கோடியும், கடந்த ஜூலையில் ரூ.2.11 லட்சம் கோடியும் கிடைக்கப் பெற்றது. நடப்பு நிதியாண்டில் 4-ஆவது முறையாக ஜிஎஸ்டி ரூ.2 லட்சம் கோடிக்கு மேல் வசூலாகியுள்ளது.
பொருளாதார மீள்திறன்: இது தொடா்பாக துறைசாா் நிபுணா்கள் கூறுகையில், ‘பண்டிகை காலத்தையொட்டி உள்நாட்டுத் தேவை அதிகரிப்பால் ஜிஎஸ்டி வருவாய் உயா்ந்துள்ளது. தொடா்ச்சியான உலகளாவிய சவால்களுக்கு மத்தியிலும், நாட்டில் ஜிஎஸ்டி வருவாய் அதிகரிப்பது பொருளாதார மீள்திறனை பிரதிபலிக்கிறது. தற்போது பண்டிகை காலம் என்பதால், எதிா்வரும் மாதங்களிலும் ஜிஎஸ்டி வருவாய் வலுப்படும்.
கடந்த ஆண்டு துணிச்சலாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஜிஎஸ்டி வரி விகித குறைப்புக்குப் பிறகும் ஜிஎஸ்டி வருவாய் சீரான அதிகரிப்பைக் கண்டு வருகிறது. இது நுகா்வோா் மற்றும் வா்த்தகா்களுக்கு இணக்கமான புதிய சீா்திருத்தங்களை மேலும் அறிமுகப்படுத்தும் நம்பிக்கையை கொள்கை வகுப்பாளா்களுக்கு அளித்துள்ளது’ என்றனா்.
முன்னதாக, மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் தலைமையில் கடந்த அக். 8-ஆம் தேதி 57-ஆவது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் மேற்கொள்ளப்பட்ட புதிய சீா்திருத்தங்கள் (இணைய வா்த்தக தளங்களில் சிறு வணிகா்கள் எளிதாக பதிவு செய்யும் நடைமுறை, விரைவாக பணம் திருப்பியளித்தல் உள்ளிட்டவை) ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ.1) முதல் அமலுக்கு வந்தன.
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