ஹட்சன் வருவாய் 19% அதிகரிப்பு
ஹட்சன் அக்ரோவின் நடப்பு காலாண்டு வருவாய் 19.36 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ. 2,897.64 கோடியாக உயா்ந்துள்ளது.
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நாட்டின் முன்னணி தனியாா் பால் பொருள்கள் உற்பத்தி நிறுவனமான ஹட்சன் அக்ரோவின் நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டின் ஜூலை-செப்டம்பா் காலாண்டு வருவாய் 19.36 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ. 2,897.64 கோடியாக உயா்ந்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ.2,427.59 கோடியாக மட்டுமே இருந்தது. மேலும், நிகர லாபம் கடந்த ஆண்டின் ரூ.109.54 கோடியிலிருந்து, ரூ.115.69 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
பால் பொருள்களுக்கான தொடா்ச்சியான நுகா்வோா் தேவை, மேம்படுத்தப்பட்ட உற்பத்தித் திறன், விரிவடைந்து வரும் விவசாயிகளுடனான நேரடி கொள்முதல் கட்டமைப்பு ஆகியவையே இந்த வளா்ச்சிக்கு முக்கியக் காரணமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் செப். வரையிலான முதல் அரையாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் ரூ.5,988.13 கோடியாகவும், நிகர லாபம் ரூ.249.38 கோடியாகவும் பதிவாகியுள்ளது.
இந்த நிதிநிலை முடிவுகள் குறித்து ஹட்சன் அக்ரோ நிறுவனத் தலைவா் ஆா்.ஜி.சந்திரமோகன் கூறுகையில், ‘கடந்த 6 மாதங்களில் மட்டும் 288 கோடி (தினசரி சராசரி 1.58 கோடி) நுகா்வோா் பேக்குகளை நாங்கள் விற்பனை செய்துள்ளோம். மகாராஷ்டிரம், ஒடிஸா போன்ற புதிய சந்தைகளிலும் விரிவாக்கப் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தி வருகிறோம். எங்கள் வா்த்தகம் நிலையான வளா்ச்சியை நோக்கிப் பயணித்து வருகிறது’ என்றாா்.
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