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விஷால் மெகா மார்ட் Q2 லாபம் 3.65% அதிகரிப்பு!

விஷால் மெகா மார்ட் அதன் லாபம் 3.65 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 157.88 கோடியாக இருப்பதாக இன்று அறிவித்தது.

Vishal Mega Mart - விஷால் மெகா மார்ட்

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புதுதில்லி: மலிவு விலை சில்லறை விற்பனையாளரான விஷால் மெகா மார்ட், 2வது காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 3.65 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 157.88 கோடியாக இருப்பதாக அறிவித்தது. இதுவே, கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனம் ரூ. 152,31 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியிருந்தது.

2027 நிதியாண்டின் செப்டம்பர் வரையான காலாண்டில், அதன் செயல்பாடுகள் மூலம் ஈட்டிய வருவாய் 14.5 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 3,436.92 கோடியாக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ. 3,001.67 கோடியாக இருந்தது.

பண்டிகை கால கொள்முதல், மூன்றாம் காலாண்டிற்கு மாற்றப்பட்டதாலும், இந்தக் காலாண்டில் ஏற்பட்ட பணவீக்கம் மற்றும் இதர செலவினங்கள் குறைந்தபோதிலும், நிறுவனம் நிகர லாபத்தில் வளர்ச்சி எட்டப்பட்டதாக தெரிவித்தது.

மதிப்பாய்வுக்குட்பட்ட காலாண்டில் நிறுவனத்தின் செலவு 15.3 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 3,225.61 கோடியாக இருந்தது.

செப்டம்பர் 2026 நிலவரப்படி, 582 நகரங்களில் 844 கடைகளை இயக்கி வந்துள்ளது விஷால் மெகா மார்ட்.

விஷால் மெகா மார்ட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் பங்குகள் மும்பை பங்குச் சந்தையில், பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ. 89.90 ஆக இருந்தது.

Summary

Vishal Mega Mart on Wednesday reported a 3.65 per cent increase in consolidated net profit.

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