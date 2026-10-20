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இந்திய எரிசக்தி நிறுவனத்தின் லாபம் ரூ. 554 கோடியாக உயர்வு!

இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மேம்பாட்டு நிறுவனம் செப்டம்பர் உடன் முடிவடைந்த அதன் 2வது காலாண்டில் அதன் நிகர லாபம் உயர்ந்துள்ளதாக தெரிவித்தது.

IREDA

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புதுதில்லி: மத்திய அரசுக்குச் சொந்தமான இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மேம்பாட்டு முகமை லிமிடெட் (Ireda) நிறுவனத்தின் செப்டம்பர் வரையான 2 வது காலாண்டில் அதன் நிகர லாபம் உயர்ந்து ரூ. 554 கோடியாக இருப்பதாக இன்று அறிவித்தது.

கடந்த நிதியாண்டின் 2 வது காலாண்டில் இந்நிறுவனம் ரூ. 549 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியதாக இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மேம்பாட்டு முகமை லிமிடெட் தெரிவித்துள்ளது.

இரண்டாவது காலாண்டில், நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் மூலம் அதன் வருவாய், ஓராண்டுக்கு முன்பு இருந்த ரூ. 2,057 கோடியிலிருந்து 14 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 2,345 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு இதே காலாண்டில் ரூ. 8,062 கோடியாக இருந்த கடன் வழங்கல், தற்போது 31 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 10,579 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

2026 நிதியாண்டின் 2 வது காலாண்டில் ரூ. 84,477 கோடியாக இருந்த கடன் புத்தகம், 15 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 97,411 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு ரூ.12,920 கோடியாக இருந்த நிறுவனத்தின் நிகர மதிப்பு, இந்தக் காலாண்டில் 11 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.14,337 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

Summary

Ireda has posted a marginal rise in its standalone net profit to Rs 554 crore for the September quarter.

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