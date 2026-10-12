எச்.சி.எல். டெக் 2வது காலாண்டு லாபம் 21% உயர்வு!
எச்.சி.எல். டெக் நிறுவனம் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 2 வது காலாண்டில் 21.18 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 5,132 கோடியாக உள்ளது.
எச்.சி.எல். டெக்
புதுதில்லி: செயற்கை நுண்ணறிவு செயல்பாடுகள் மூலம் கிடைக்க பெற்ற வளர்ச்சி மற்றும் குறைந்த வரிச் செலவுகள் காரணமாக, எச்.சி.எல். டெக் நிறுவனம் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் நிதியாண்டின் 2 வது காலாண்டில் 21.18 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 5,132 கோடியாக உயர்ந்துள்ளதாக தெரிவித்தது.
நொய்டாவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட எச்.சி.எல். டெக் நிதியாண்டிற்கான வருவாய் வளர்ச்சி குறித்த தனது கணிப்பை, முன்பு 1 முதல் 4 சதவீதமாக தெரிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது அது 2.5 முதல் 4 சதவீதமாக மாற்றியமைத்துள்ளது.
வலுவான முன்பதிவு, ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த சேவையில் உள்ள வளர்ச்சி வேகம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இந்தக் கணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டதாக நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் விஜயகுமார் தெரிவித்தார்.
கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனம் ரூ. 4,235 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியது. நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய், கடந்த ஆண்டின் 2 வது காலாண்டிலிருந்த ரூ. 31,942 கோடியிலிருந்து 11.5 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 35,620 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
மொத்த வருவாயில் சுமார் 90 சதவீதம் அதன் சேவை வணிகம், பல்வேறு தொழில் பிரிவுகள் மூலம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 4 சதவீத வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்தது.
எச்.சி.எல். மென்பொருள் வருவாய் 11.2 சதவீதம் சரிந்தது, அதன் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதாக விஜயகுமார் தெரிவித்தார். இதற்கிடையில், எச்.சி.எல். மென்பொருளின் வருவாய் ரூ. 2,826 கோடியிலிருந்து ரூ. 2,709 கோடியாகக் குறைந்தது. கடந்த காலாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், லாபம் மற்றும் வருவாய் முறையே 11 சதவீதம் மற்றும் 3 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
நிறுவனத்தின் நிர்வாகக் குழு பங்குக்கு ரூ. 12 இடைக்கால ஈவுத்தொகையை அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
HCLTech reported a 21.18 per cent rise in consolidated net profit to Rs 5,132 crore for the July-September quarter of FY27.
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