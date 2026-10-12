சில்லறை பணவீக்கம் 5.54 சதவீதமாக அதிகரிப்பு!
உணவுப் பொருட்களின் விலை உயர்வு காரணமாக, செப்டம்பர் மாதம் சில்லறை பணவீக்கம் 5.54 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.
புதுதில்லி: தரவுகளின் அடிப்படையில், முக்கிய உணவுப் பொருட்களின் விலை உயர்வு காரணமாக, செப்டம்பர் மாதம் சில்லறை பணவீக்கம் 5.54 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.
நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் அடிப்படையிலான பணவீக்கம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 4.83 சதவீதமாக இருந்தது.
உணவுப் பொருட்களுக்கான பணவீக்கம் கடந்த மாதம் 5.97 சதவீதமாக இருந்த நிலையில் தற்போது இது 7.74 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
பணவீக்கம் குறித்த அச்சத்தன் நடுவில், கடந்த வாரம் ரிசர்வ் வங்கி, தனது முக்கியக் கடன் வட்டி விகிதத்தை (ரெப்போ விகிதம்) 25 அடிப்படை புள்ளிகள் உயர்த்தி 5.50 சதவீதமாக நிர்ணயித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Retail inflation rose to 5.54 per cent in September.
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