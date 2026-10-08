டிசிஎஸ் நிகர லாபம் ரூ.13,884 கோடி
நாட்டின் முன்னணி ஐ.டி. சேவை நிறுவனமான டாடா கன்சல்டன்சி சா்வீசஸ் (டிசிஎஸ்), நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டின் ஜூலை-செப்டம்பா் காலாண்டில் ரூ.13,884 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியுள்ளது.
நாட்டின் முன்னணி ஐ.டி. சேவை நிறுவனமான டாடா கன்சல்டன்சி சா்வீசஸ் (டிசிஎஸ்), நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டின் ஜூலை-செப்டம்பா் காலாண்டில் ரூ.13,884 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியுள்ளது.
இது கடந்த 2025-26 நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனத்தின் லாபமான ரூ.12,075 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் 15 சதவீத வளா்ச்சியாகும்.
அதேபோல், நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் கடந்த ஆண்டின் ரூ.65,799 கோடியில் இருந்து, மதிப்பீட்டு காலாண்டில் 11.22 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.73,188 கோடியை எட்டியுள்ளது.
அனைத்து சா்வதேச சந்தைகள் மற்றும் தொழில் துறை பிரிவுகளிலும் இந்த சீரான வளா்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளதாக நிறுவனத்தின் சிஇஓ கே.கீா்த்திவாசன் தெரிவித்துள்ளாா்.
ஐ.டி. துறைக்கு அச்சுறுத்தலாகக் கருதப்படும் ஏ.ஐ. சாா்ந்த பிரிவில் வருவாய் வளா்ச்சி கண்டுள்ளது; இதன்மூலம் கிடைக்கும் ஆண்டு வருவாய் ஜூன் காலாண்டில் 260 கோடி டாலராக இருந்த நிலையில், மதிப்பீட்டு காலாண்டில் 300 கோடி டாலராக உயா்ந்துள்ளதாக நிறுவனத்தின் சிஓஓ ஆா்த்தி சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளாா்.
மேலும், இக்காலகட்டத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்களின் மொத்த மதிப்பு 960 கோடி டாலராகப் பதிவாகியுள்ளது. துறை ரீதியாக திறன் மற்றும் பயன்பாட்டுத் துறை 5.7 சதவீத வளா்ச்சியையும், பிராந்திய ரீதியாக இந்திய சந்தை அதிகபட்சமாக 6 சதவீத வளா்ச்சியையும் எட்டியுள்ளன.
ஜூலை-செப்டம்பா் காலகட்டத்தில், டிசிஎஸ் நிறுவனம் நிகர அடிப்படையில் 4,258 புதிய பணியாளா்களைச் சோ்த்துள்ளது. இதன்மூலம், செப். 30 நிலவரப்படி நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த பணியாளா்களின் எண்ணிக்கை 5,98,056-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
இடைக்கால ஈவுத்தொகை: நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டுக்காக, நிறுவனப் பங்குதாரா்களுக்கு ஒரு பங்குக்கு தலா ரூ.12 இடைக்கால ஈவுத்தொகை வழங்க இயக்குநா்கள் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது; இதற்கான பதிவுத் தேதியாக அக். 14 நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிதிநிலை முடிவுகள் வெளியாவதற்கு முன்னதாக, மும்பை பங்குச் சந்தையில் வியாழக்கிழமை வா்த்தகத்தில் டிசிஎஸ் பங்கு 0.42 சதவீதம் சரிந்து, ரூ.2,075.25-இல் நிலைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.