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வணிகம்

ஸ்வலெக்ட் எனா்ஜி லாபம் ரூ.18.68 கோடி

தமிழகத்தைச் சோ்ந்த முன்னணி புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி நிறுவனமான ஸ்வலெக்ட் எனா்ஜி சிஸ்டம்ஸ், ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் ரூ.18.68 கோடி தனிப்பட்ட நிகர லாபத்தை ஈட்டி, மும்மடங்குக்கும் அதிக வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

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Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 4:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தைச் சோ்ந்த முன்னணி புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி நிறுவனமான ஸ்வலெக்ட் எனா்ஜி சிஸ்டம்ஸ், ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் ரூ.18.68 கோடி தனிப்பட்ட நிகர லாபத்தை ஈட்டி, மும்மடங்குக்கும் அதிக வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

மதிப்பீட்டு காலாண்டில், நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் கடந்த ஆண்டின் ரூ.76.43 கோடியில் இருந்து 71.2 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.130.86 கோடியாக பதிவாகியுள்ளது. செயல்பாட்டு வருவாய் 82 சதவீதம் சிறப்பான வளா்ச்சி கண்டு, ரூ.119.49 கோடியாக உள்ளது.

அதேநேரம், மதிப்பீட்டு காலாண்டில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 63.8 சதவீதம் சரிந்து, ரூ.7.65 கோடியாக பதிவாகியுள்ளதாக நிறுவனம் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

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