மரிகோ முதல் காலாண்டு லாபம் 27% அதிகரிப்பு!

புதுதில்லி: நுகர்வோர் பொருட்கள் நிறுவனமான மரிகோ லிமிடெட், 2027 நிதியாண்டின் ஜூன் வரையான காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 27 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 652 கோடியாக இருப்பதாக இன்று அறிவித்தது.
கடந்த நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையான காலாண்டில் நிறுவனம் ரூ. 513 கோடி நிகர லாபத்தைப் பதிவு செய்தது. 2027 நிதியாண்டின் ஜூன் வரையான காலாண்டில் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் 22.85 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 3,957 கோடியாக உள்ளது. இதுவே கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ. 3,221 கோடியாக இருந்தது.
சஃபோலா, பாராசூட், லிவோன் ஆகிய பிராண்டுகளைக் கொண்ட இந்நிறுவனம், ஜூன் காலாண்டில், வலுவான செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
2027 நிதியாண்டின் ஜூன் வரையான காலாண்டில் மரிகோ நிறுவனத்தின் மொத்தச் செலவுகள் 22.66 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 3,215 கோடியாக இருந்தது. அதே வேளையில், 2027 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் உள்நாட்டுச் சந்தையிலிருந்து மரிகோ ஈட்டிய வருவாய் 21 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 3,003 கோடியாக உள்ளது.
ஜூன் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் சர்வதேச வருவாய் 29.26 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 954 கோடியாக இருந்தது. இதற்கிடையில், இதர வருமானத்தையும் உள்ளடக்கிய நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானம் 22.21 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 4,005 கோடியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Marico Ltd reported a 27 per cent rise in consolidated net profit of FY27.
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