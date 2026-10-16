டிஎல்எஃப் 2 வது காலாண்டு லாபம் 10 சதவீதம் அதிகரிப்பு!
டிஎல்எஃப் லிமிடெட், அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 10 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 1,301.35 கோடியாக உயர்ந்துள்ளதாக தெரிவித்தது.
புதுதில்லி: முன்னணி ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனமான டிஎல்எஃப் லிமிடெட், செப்டம்பர் மாதத்துடன் முடிவடைந்த 2 வது காலாண்டிற்கான அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 10 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 1,301.35 கோடியாக உயர்ந்துள்ளதாக இன்று அறிவித்தது.
கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில், நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் ரூ. 1,180 கோடியாக இருந்தது.
இதற்கிடையில், நடப்பு நிதியாண்டின் 2 வது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய், கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்திலிருந்த ரூ. 2,261.80 கோடியிலிருந்து அதிகரித்து ரூ. 2,297.30 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
Summary
DLF Ltd reported a 10 per cent rise in its consolidated net profit for the quarter ended September.
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