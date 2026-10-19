The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சிஜேபி தலைவர்களின் நீதிமன்றக் காவல் மேலும் 2 நாள்களுக்கு நீட்டிப்பு!ஆசிய பாரா விளையாட்டு: 4 தங்கம் வென்று 4-வது இடத்தில் இந்தியா!தனியார் வங்கி பங்கு சரிவு எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 876 புள்ளிகளுடனும், நிஃப்டி 22,900க்கு கீழே சரிவு!!டாலருக்கு நிகராக ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.92 ஆக நிறைவு!சென்னை வெள்ளத்தடுப்பு அறிக்கையை தாமதமின்றி வெளியிடுக! - தமிழக அரசுக்கு சிபிஎம் வலியுறுத்தல்!உலக ஸ்கேட்டிங் போட்டி: பதக்கங்களை வென்ற தமிழக வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு முதல்வர் வாழ்த்து!ஆசிய பாரா விளையாட்டு: நீளம் தாண்டுதலில் தங்கம் வென்ற நிஷாத் குமார்!மின்வாரியத்தில் 2,600 ஒப்பந்த ஊழியர்கள் தேர்வு! கூடுதலாக 2,400 பணியாளர்கள்! நிர்மல் குமார்ஆசிய பாரா விளையாட்டு: புதிய சாதனையுடன் முதல் தங்கம் வென்ற இந்தியா!7 மாவட்டங்களுக்கு நாளை மிக கனமழை எச்சரிக்கை!

எல்&டி டெக் 2வது காலாண்டு லாபம் 66.8 சதவீதம் உயர்வு!

எல்&டி டெக்னாலஜி சர்வீசஸ் நிறுவனத்தின் 2வது காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 66.78 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 548.2 கோடியாக இருப்பதாக அறிவித்தது.

L&T Technology Services

Updated On :

புதுதில்லி: எல்&டி டெக்னாலஜி சர்வீசஸ், தனது ஸ்மார்ட் வேர்ல்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் வணிகப் பிரிவை விற்பனை செய்ததன் மூலம் கிடைத்த வருவாய் உதவியுடன், நிதியாண்டின் 2வது காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 66.78 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 548.2 கோடியாக இருப்பதாக இன்று அறிவித்தது.

இதுவே கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனம் ரூ. 328.7 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியிருந்தது.

மதிப்பாய்வுக்குட்பட்ட காலாண்டில் செயல்பாடு மூலம் கிடைத்த வருவாய் 12.1 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 3,040.4 கோடியாக இருந்தது. இதுவே கடந்த நிதியாண்டின் 2வது காலாண்டில் அது ரூ. 2,713.3 கோடியாக இருந்தது. லாபம் மற்றும் வருவாய் முறையே 53.7 சதவீதம் மற்றும் 3.4 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

தொழில்நுட்பப் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருந்த ஸ்மார்ட் வேர்ல்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன், வணிகத்தை விற்பனை செய்ததன் மூலம் கிடைத்த ரூ. 165 கோடி, வரி நீங்கலாக, ஒருமுறை ஆதாயமும் இந்த லாபத்தில் அடங்கும்.

இந்த வணிகத்தை ஏஎம்ஐ பாரடைம் சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு கடந்த செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதியன்று நிறைவடைந்ததாக தெரிவித்துள்ளது நிறுவனம்.

Summary

L&T Technology Services on Monday reported a 66.78 per cent increase in consolidated net profit.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கரூா் வைஸ்யா வங்கி லாபம் ரூ.788 கோடி

கரூா் வைஸ்யா வங்கி லாபம் ரூ.788 கோடி

பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியின் 2வது காலாண்டு லாபம் 13% உயர்வு!

பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியின் 2வது காலாண்டு லாபம் 13% உயர்வு!

டிஎல்எஃப் 2 வது காலாண்டு லாபம் 10 சதவீதம் அதிகரிப்பு!

டிஎல்எஃப் 2 வது காலாண்டு லாபம் 10 சதவீதம் அதிகரிப்பு!

எச்.சி.எல். டெக் 2வது காலாண்டு லாபம் 21% உயர்வு!

எச்.சி.எல். டெக் 2வது காலாண்டு லாபம் 21% உயர்வு!

விடியோக்கள்

டைகர் ஷெராஃப் துப்பாக்கிச் சூடு விவகாரம்: முழு பின்னணி!

டைகர் ஷெராஃப் துப்பாக்கிச் சூடு விவகாரம்: முழு பின்னணி!

அதிகனமழை தொடர இதுதான் காரணம்: சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பேட்டி

அதிகனமழை தொடர இதுதான் காரணம்: சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பேட்டி