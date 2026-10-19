எல்&டி டெக் 2வது காலாண்டு லாபம் 66.8 சதவீதம் உயர்வு!
எல்&டி டெக்னாலஜி சர்வீசஸ் நிறுவனத்தின் 2வது காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 66.78 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 548.2 கோடியாக இருப்பதாக அறிவித்தது.
L&T Technology Services
புதுதில்லி: எல்&டி டெக்னாலஜி சர்வீசஸ், தனது ஸ்மார்ட் வேர்ல்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் வணிகப் பிரிவை விற்பனை செய்ததன் மூலம் கிடைத்த வருவாய் உதவியுடன், நிதியாண்டின் 2வது காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 66.78 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 548.2 கோடியாக இருப்பதாக இன்று அறிவித்தது.
இதுவே கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனம் ரூ. 328.7 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியிருந்தது.
மதிப்பாய்வுக்குட்பட்ட காலாண்டில் செயல்பாடு மூலம் கிடைத்த வருவாய் 12.1 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 3,040.4 கோடியாக இருந்தது. இதுவே கடந்த நிதியாண்டின் 2வது காலாண்டில் அது ரூ. 2,713.3 கோடியாக இருந்தது. லாபம் மற்றும் வருவாய் முறையே 53.7 சதவீதம் மற்றும் 3.4 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
தொழில்நுட்பப் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருந்த ஸ்மார்ட் வேர்ல்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன், வணிகத்தை விற்பனை செய்ததன் மூலம் கிடைத்த ரூ. 165 கோடி, வரி நீங்கலாக, ஒருமுறை ஆதாயமும் இந்த லாபத்தில் அடங்கும்.
இந்த வணிகத்தை ஏஎம்ஐ பாரடைம் சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு கடந்த செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதியன்று நிறைவடைந்ததாக தெரிவித்துள்ளது நிறுவனம்.
Summary
L&T Technology Services on Monday reported a 66.78 per cent increase in consolidated net profit.
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