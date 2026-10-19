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தசரா பண்டிகையை முன்னிட்டு நாளை பங்குச் சந்தைக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு!

நாடு முழுவதும் நாளை தசரா பண்டிகையை கொண்டாடும் நிலையில், பங்குச் சந்தைக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப் படம்

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மும்பை: நாடு முழுவதும் நாளை (அக்டோபர் 20) தசரா பண்டிகையை கொண்டாடும் நிலையில், பங்குச் சந்தைக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய பங்குச் சந்தை மற்றும் மும்பை பங்குச் சந்தை வெளியிட்ட பங்குச் சந்தை விடுமுறை நாட்காட்டியின் அடிப்படையில், தசரா பண்டிகையை முன்னிட்டு அக்டோபர் 20ஆம் தேதி விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதே வேளையில், தீபாவளி முன்னிட்டு நவம்பர் 10ஆம் தேதியும், ஸ்ரீ குரு நானக் தேவ் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு நவம்பர் 24ஆம் தேதியும், கிறிஸ்துமஸை முன்னிட்டு டிசம்பர் 25ஆம் தேதியும் பங்குச் சந்தை மூடப்பட்டிருக்கும்.

Summary

Markets will remain shut on Tuesday (October 20) on account of Dussehra.

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