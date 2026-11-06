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கோயம்பேடு காய்கறி சந்தைக்கு நவ. 9-ம் தேதி விடுமுறை

தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, சென்னை கோயம்பேடு காய்கறி சந்தைக்கு நவ. 9-ம் தேதி விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...

koyambedu market

கோயம்பேடு சந்தை - கோப்புப்படம்

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தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, சென்னை கோயம்பேடு காய்கறி சந்தைக்கு திங்கள்கிழமை (நவ. 9) ஒரு நாள் முழு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நிகழாண்டு தீபாவளி பண்டிகை ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ. 8) கொண்டாடப்படுகிறது. பொதுமக்கள் தங்களது சொந்த ஊா்களுக்குச் சென்று பண்டிகையைக் கொண்டாடிவிட்டு சென்னை திரும்புவதற்கு ஏதுவாக, அதற்கடுத்த நாளான திங்கள்கிழமை (நவ.9) தமிழ்நாடு அரசு ஏற்கெனவே பொது விடுமுறை அறிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், சந்தை வியாபாரிகள், தொழிலாளா்கள் மற்றும் சுமை தூக்கும் பணியாளா்கள் தங்களது குடும்பத்தினருடன் பண்டிகையை மகிழ்ச்சியாகக் கொண்டாட வழிவகை செய்யும் நோக்கில் வரும் திங்கள்கிழமை(நவ. 9) கோயம்பேடு காய்கறி சந்தைக்கு வணிக வளாக அனைத்து சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு விடுமுறை அறிவித்துள்ளது.

மேலும், திங்கள்கிழமை (நவ. 9) சந்தை இயங்காது என்பதால், சில்லறை வியாபாரிகளும், பொதுமக்களும் தங்களுக்குத் தேவையான காய்கறி மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருள்களை முன்கூட்டியே வாங்கித் திட்டமிட்டுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறாா்கள்.

செவ்வாய்க்கிழமை (நவ.10) முதல் கோயம்பேடு காய்கறி சந்தை வழக்கம் போல் செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Holiday for Koyambedu vegetable market on Nov. 9

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