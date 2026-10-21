முதலீட்டாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஐபிஓ!
மெகா வெளியீடுகளில் முழுமையான சந்தாவைப் பெற்ற அதிவேகப் பங்கு வெளியீடாக ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் மாறியுள்ளது.
ஐபிஓ வெளியீடு - ஐபிஓ
புதுதில்லி: ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ரூ. 30,213 கோடி மதிப்பிலான ஐபிஓ-வை இன்று தொடங்கிய நிலையில், தொடங்கி 100 நிமிடங்களுக்குள் 100 சதவீத முன்பதிவை எட்டி, நாட்டின் மெகா வெளியீடுகளில் முழுமையான சந்தாவைப் பெற்ற வெளியீடாக மாறியது.
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஐபிஓ-க்களின் ஓர் அலசல் போக்கு இதோ:
1. ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் லிமிடெட் - ரூ. 30,213 கோடி (2026)
ரூ. 30,213 கோடி ஐபிஓ வெளியீட்டின் மூலம், இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஐபிஓ-ஆக இது அமைந்துள்ளது. பங்கு வெளியீடு தொடங்கிய 100 நிமிடங்களுக்குள் முழு சந்தாவைப் பெற்றது.
2. ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா லிமிடெட் - ரூ. 27,870 கோடி (2024)
தென்கொரிய வாகன உற்பத்தியாளரான ஹூண்டாய் மோட்டார் நிறுவனத்தின் இந்திய துணை நிறுவனம், அக்டோபர் 2024ல் அதன் ஐபிஓ மூலம் ரூ. 27,870 கோடி திரட்டியது.
3. தேசிய பங்குச் சந்தை - ரூ. 22,569 கோடி (2026)
இந்தியாவின் முன்னணி பங்குச் சந்தையான தேசிய பங்குச் சந்தை, செப்டம்பர் 2026ல் அதன் ஐபிஓ-வை தொடங்கிய நிலையில், முதல் நாளில் சுமார் 42 சதவீத அளவுக்கு முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து வரவேற்பைப் பெற்றது.
4. இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் - ரூ. 21,000 கோடி (2022)
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய காப்பீட்டு நிறுவனம், மே 2022ல் அதன் ஐபிஓ-வை வெளியிட்டது.
5. ஒன்97 கம்யூனிகேஷன்ஸ் - ரூ. 18,300 கோடி (2021)
பேடிஎம் என்ற பெயரில் செயல்படும் இந்த டிஜிட்டல் பணம் செலுத்தும் மற்றும் நிதிச் சேவைகள் நிறுவனம், நவம்பர் 2021ல் அதன் ஐபிஓ மூலம் ரூ. 18,300 கோடி திரட்டியது.
6. டாடா கேப்பிட்டல் லிமிடெட் - ரூ. 15,512 கோடி (2025)
வங்கி சாரா நிதி நிறுவனம், அதன் பங்கு வெளியீட்டை அக்டோபர் 2025ல் தொடங்கி முதல் நாளிலேயே 38 சதவீதத்திற்கு அதிகமான விண்ணப்பங்களை பெற்றது.
7. கோல் இந்தியா லிமிடெட் - ரூ. 15,200 கோடி (2010)
மத்திய அரசுக்குச் சொந்தமான நிலக்கரி உற்பத்தியாளரான கோல் இந்தியா லிமிடெட், அக்டோபர் 2010ல் அதன் ஐபிஓ மூலம் சுமார் ரூ. 15,200 கோடி திரட்டியது.
8. எச்டிபி ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட் - ரூ. 12,500 கோடி (2025)
எச்டிபி ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ் ரூ. 12,500 கோடி மதிப்பிலான ஐபிஓ-வை ஜூன் 2025ல் வெளியிட்டது.
9. எல்ஜி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் - ரூ. 11,607 கோடி (2025)
எல்ஜி எலக்ட்ரானிக்ஸின் இந்தியக் கிளை ரூ. 11,607 கோடி மதிப்பிலான ஐபிஓ-வை அக்டோபர் 2025ல் வெளியிட்டது.
10. ரிலையன்ஸ் பவர் லிமிடெட் - ரூ. 11,563 கோடி (2008)
அனில் திருபாய் அம்பானி குழுமத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்த ரிலையன்ஸ் பவர், 2008 ஜனவரியில் அதன் ஐபிஓ மூலம் ரூ. 11,563 கோடி திரட்டியது.
Summary
Jio Platforms Ltd became the fastest among the country's mega issues to achieve full subscription.
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