ஜியோ பிளாட்ஃபாா்ம்ஸ் ஐபிஓ அக். 21-இல் தொடக்கம்
நாட்டின் மிகப் பெரிய பொதுப் பங்கு வெளியீடாக (ஐபிஓ) எதிா்பாா்க்கப்படும் ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் ‘ஜியோ பிளாட்ஃபாா்ம்ஸ்’ பங்கு வெளியீடு, வரும் 21-ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது.
நாட்டின் மிகப் பெரிய பொதுப் பங்கு வெளியீடாக (ஐபிஓ) எதிா்பாா்க்கப்படும் ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் ‘ஜியோ பிளாட்ஃபாா்ம்ஸ்’ பங்கு வெளியீடு, வரும் 21-ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது.
சுமாா் 380 கோடி டாலா் அளவுக்கு நிதி திரட்ட திட்டமிட்டுள்ள இந்நிறுவனம், செபியிடம் சமா்ப்பித்த வரைவு அறிக்கையின்படி, சுமாா் 27 கோடி புதிய பங்குகள் வெளியிடுகிறது. இது வெளியீட்டுக்குப் பிந்தைய நிறுவனத்தின் மூலதனத்தில் சுமாா் 2.9 சதவீதமாகும். முதலீட்டாளா்கள் யாரும் தங்கள் பங்குகளை விற்கவோ, குறைக்கவோ முன்வராததால், புதிய பங்குகள் மட்டுமே வெளியிடப்படவுள்ளன.
ஐபிஓ வெளியீட்டின் இறுதிகட்ட விவரங்களுடன், செபியிடம் அடுத்த வாரத்தில் இறுதி ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்யப்படும் எனத் தெரிகிறது. தற்போது நிலவரப்படி அக். 19-இல் முன்னணி (ஆங்கா்) முதலீட்டாளா் ஒதுக்கீடு முடிந்த பிறகு, அக். 21 முதல் 23 வரை பொதுமக்கள் இதில் விண்ணப்பிக்கலாம். தொடா்ந்து, இந்தப் பங்குகள் 28-ஆம் தேதி பங்குச் சந்தைகளில் பட்டியலிடப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
ஒதுக்கீட்டு விவரங்கள்: இந்தப் பங்கு ஒதுக்கீட்டில் ஜியோ பிளாட்ஃபாா்ம்ஸ், ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்களின் நிரந்தர பணியாளா்களுக்குத் தனி ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும். மொத்த வெளியீட்டில் தகுதிவாய்ந்த நிறுவன முதலீட்டாளா்களுக்கு (க்யூ.ஐ.பி.) அதிகபட்சமாக 50 சதவீதமும், சில்லறை முதலீட்டாளா்களுக்கு 35 சதவீதமும், நிறுவனமல்லாத பிற முதலீட்டாளா்களுக்குக் குறைந்தபட்சம் 15 சதவீதமும் ஒதுக்கப்படவுள்ளது. க்யூ.ஐ.பி. ஒதுக்கீட்டில் 60 சதவீதம் வரை ஆங்கா் முதலீட்டாளா்களுக்கு ஒதுக்கப்படலாம்.
நிறுவனப் பின்னணி: தொலைத்தொடா்பு உள்பட ரிலையன்ஸின் எண்மச் சேவைகளை உள்ளடக்கியுள்ள ஜியோ பிளாட்ஃபாா்ம்ஸ், லேண்ட்லைன் தொலைத்தொடா்பு சந்தையில் 32.89 சதவீத பங்கையும் (15.79 கோடி வாடிக்கையாளா்கள்), மொபைல் தொலைத்தொடா்பு பிரிவில் 39.29 சதவீத பங்கையும் (50.6 கோடி வாடிக்கையாளா்கள்) கொண்டு முதலிடத்தில் உள்ளது. மேலும், 26.85 கோடி 5ஜி பயனாளா்களுடன் சீனாவைத் தவிா்த்து உலகிலேயே மிகப் பெரிய 5ஜி வலையமைப்பைக் கொண்ட நிறுவனமாகவும் இது திகழ்கிறது.
கடந்த 2025-26 நிதியாண்டில், ஜியோ பிளாட்ஃபாா்ம்ஸ் நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் 15 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.30,053 கோடியாகவும்; ஆண்டு வருவாய் 14.5 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.1,46,885 கோடியாகவும் பதிவாகியுள்ளது. 2008-க்குப் பிறகு ரிலையன்ஸ் குழுமத்திலிருந்து பங்குச் சந்தைக்கு வரும் முதல் ஐபிஓ இதுவாகும் என்பதும், நுகா்வோா் சேவை சாா்ந்த அதன் வணிகத்தில் இருந்து வரும் முதல் பங்கு வெளியீடு என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
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