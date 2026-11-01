வெளிநாட்டு சக்திகளின் தூண்டுதலால் ராகுல் காந்தி செயல்படுகிறார்: பாஜக
வெளிநாட்டு சக்திகளின் தூண்டுதலின் பேரில் ராகுல் காந்தி செயல்படுவதாக பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபின் தெரிவித்திருப்பது குறித்து...
பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நவீன்... - ENS
வெளிநாட்டு சக்திகளின் தூண்டுதலின் பேரில் ராகுல் காந்தி செயல்படுவதாக பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபின் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ. 1) குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
ஹரியானாவின் ரோஹ்தக் நகரில் 'ஜனநாயகத்தைக் காப்போம், அராஜகத்தை ஒழிப்போம்' என்னும் தலைப்பிலான பேரணி பாஜக சார்பில் நடைபெற்றது.
இந்தப் பேரணியில் நிதின் நபின் பேசியதாவது:
நாடு முழுவதும் எதிர்க்கட்சிகளால் வேண்டுமென்றே குழப்பமும் நிலையற்ற தன்மையும் பரப்பப்படுகிறது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
வெளிநாட்டு சக்திகளின் தூண்டுதலின் பேரில் ராகுல் காந்தி செயல்படுகிரார். அவர்களின் செயல்திட்டங்களுக்கான ஒரு கருவியாக விளங்குகிறார். இந்த வெளிநாட்டு அமைப்புகளின் வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்படையில், அவர் நமது நாட்டின் ஜனநாயகத்திற்கு சவால் விடுக்க முயற்சிக்கிறார்.
ராகுலின் கூட்டாளிகளான கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர்களும் சில காங்கிரஸ் தலைவர்களும் ஆட்சியை மாற்றுவது பற்றிப் பேசுகிறார்கள்.
ஆனால் இது மக்களின் ஆணையின் பேரில் அமைக்கப்பட்ட அரசு. எனவே, இதன் மீது யாராலும் ஒரு விரலைக்கூட வைக்க முடியாது என்று தெரிவித்தார்.
Summary
BJP national leader Nitin Nabin alleged on Sunday (Nov. 1) that Rahul Gandhi is acting at the behest of foreign powers.
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