தில்லியில் லாலுவுடன் சோனியா காந்தி சந்திப்பு
தலைநகர் தில்லியில் லாலுபிரசாத் யாதவ் - சோனியா காந்தி சந்தித்திருப்பது பற்றி...
தில்லியில் லாலு-சோனியா சந்திப்பு
தில்லியில் ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் (ஆா்ஜேடி) நிறுவனா் லாலு பிரசாத் யாதவை காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி சந்தித்தார்.
லாலுவின் மகளும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மிசா பாரதியின் இல்லத்தில் திங்கள்கிழமை இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது. இந்தச் சந்திப்பின் போது, ஆர்ஜேடி தலைவரும் லாலுவின் இளையை மகனுமான தேஜஸ்வி யாதவும் உடனிருந்தார்.
இதுகுறித்து லாலு தனது எக்ஸ் தளத்தில், "சோனியா காந்தி எனது இல்லத்திற்கு வருகை தந்து, உடல்நலம் குறித்து விசாரித்தார். அப்போது, பழைய நினைவுகள் மீண்டும் மலர்ந்தன" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய லாலுவின் மகன் தேஜஸ்வி, "லாலு தனது வழக்கமான மருத்துவப் பரிசோதனைக்காக தில்லி வந்திருந்தார். நேற்று நான் சோனியாவைச் சந்தித்தபோது, இது குறித்து அவரிடம் தெரிவித்தேன்.
லாலுவைச் சந்திக்க விருப்பம் தெரிவித்து இன்று அவரைச் சந்திக்க வந்துள்ளார்" என்று கூறினார். மேலும் அவர், "எங்கள் குடும்பங்களுக்கு இடையே மிகவும் நெருக்கமான பிணைப்பு உள்ளது. கடினமான காலங்களில் லாலுவும் சோனியாவும் ஒருவருக்கொருவர் உதவியிருக்கிறார்கள்.
இருவரும் சந்தித்து நீண்ட காலம் ஆகிவிட்டது. அதனால் இன்று அவரைச் சந்திக்க சோனியா வந்தார்," என்று தெரிவித்தார். வாக்குத் திருட்டு விவகாரம் தொடர்பாக தில்லி ராம்லீலா திடலில் இந்தியா கூட்டணி பேரணி நடத்திய மறுநாளே இந்தச் சந்திப்பு நடைபெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi met RJD chief Lalu Prasad Yadav here on Monday, with the two leaders reminiscing about the UPA era and the implementation of laws like MGNREGA, RTE and RTI.
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