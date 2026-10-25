வாக்குத் திருட்டு! தில்லியில் மாபெரும் பேரணி: பாஜகவுக்கு நன்றி தெரிவித்த ராகுல்
தில்லியில் நடைபெறும் பேரணியில் கலந்துகொள்ள மக்களுக்கு ராகுல் காந்தி அழைப்பு விடுத்தது குறித்து...
ராகுல் காந்தி - கோப்புப் படம்
வாக்குத் திருட்டுக்கு எதிராக தில்லியில் நடைபெறும் மாபெரும் பேரணியில் கலந்துகொள்ள மக்களுக்கு மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் காங்கிரஸ் எம்.பி.யுமான ராகுல் காந்தி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து ராகுல் காந்தி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது, "எங்கள் வாக்குகள் திருடப்படுவதை எந்த சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் பொறுத்துக்கொள்ள மாட்டோம். வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. விதிகளும் சட்டங்களும் மீறப்பட்டுள்ளன.
இதனைக் கேள்வி கேட்பவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படுகிறது. இப்போது இவை அனைத்துக்கும் நாடு பதிலளித்தாக வேண்டும்.
நாட்டைக் காப்பாற்றுவதற்காக நவம்பர் 1 ஆம் தேதியில் தில்லியில் மாபெரும் பேரணி நடத்தப்படுகிறது. மாணவர்கள், விவசாயிகள், பெண்கள், இளைஞர்கள் என ஜனநாயகத்தின் மீது அக்கறை கொண்டவர்கள் அனைவரும் கலந்துகொள்ள வேண்டும்.
அரசுக்கு எதிரான இந்தப் பேரணி மக்களைச் சென்றடைய பாஜகவும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளும் மேலும் மேலும் ஊக்குவிப்பதற்கு நன்றி. அடுத்த 7 நாள்களுக்கும் இதேபோல் உங்கள் பணியைத் தொடருங்கள்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
Summary
Congress MP Rahul Gandhi thanks BJP for ‘promoting’ INDIA bloc rally against ‘vote chori’
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