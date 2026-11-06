The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தீபாவளி பண்டிகை! 132 சிறப்பு ரயில்களை இயக்கும் தெற்கு ரயில்வே! பெரியார் அறிவுலக நூல் கொள்முதல் முறைகேடு: லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் புகார் கமல்ஹாசனுக்கு முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள் வாழ்த்துசிபிஎஸ்இ 10, 12-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் பிப்.16-ல் தொடக்கம்! அட்டவணை வெளியீடு! சிபிஎஸ்இ 10, 12-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் பிப்.16-ல் தொடக்கம்! அட்டவணை வெளியீடு!திமுக முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் வழக்கு டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 52 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 93.89 ஆக நிறைவு!பாட்டியாலா அருகே எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் தீ விபத்து: பதற்றமடைந்த பயணிகள்! பெரியார் அறிவு நூலகத்திற்கு உரிமை கொண்டாடிய திமுக, ஊழலுக்கும் பொறுப்பேற்பார்களா? தமிழிசை கேள்வி பரிந்துரைத்ததுடன் சரி, நூல்கள் வாங்கப்பட்டதா என்பதுகூட பரிந்துரைக் குழு உறுப்பினர்களுக்குத் தெரியாது! ச. தமிழ்ச்செல்வன் தகவல்!பெரியார் அறிவுலக ஊழல்! போலி நூல்களை வீதியில் கொட்டி எரிக்க வேண்டும்! கமல் ஆவேசம்

புதிய காசோலை விதிகள்: 2027 ஜனவரி 1 முதல் அமல்

ரிசா்வ் வங்கி (ஆா்பிஐ) வெளியிட்ட புதிய காசோலை விதிகள் வரும் 2027-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வர உள்ளன.

இந்திய ரிசா்வ் வங்கி (ஆா்பிஐ)

Updated On :

ரிசா்வ் வங்கி (ஆா்பிஐ) வெளியிட்ட புதிய காசோலை விதிகள் வரும் 2027-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வர உள்ளன.

அதன்படி, பழைய காசைலைகளை இனி ரூ. 50,000-க்கும் குறைவான பரிவா்த்தனைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்.

ரூ. 50,000 மற்றும் அதற்கு மேலான பணப் பரிவா்த்தனைகளுக்கு தனித்துவமான எண் மற்றும் எழுத்துகளுடன் (ஆல்ஃபா நியூமெரிக்) குறியீடுகளுடன் கூடிய புதிய காசோலைகளை மட்டமே பயன்படுத்த முடியும்.

பாதுகாப்பு அம்சங்கள்: புதிய காசோலையில் பாதுகாப்பு அம்சங்களும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, காசோலையில் வங்கி கணக்கு எண்ணுக்கு கீழே, புற ஊதாக் கதிா் ஒளியில் மட்டுமே காணக் கூடிய வகையிலான சிறப்புக் குறியீடு இடம்பெற்றிருக்கும். மேலும், ரிசா்வ் வங்கி நடைமுறையுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்ட வசதியும் இடம்பெற்றிருக்கும்.

காசோலைகளில் பால்பாயின்ட் பேனாக்கள் மூலம் மட்டுமே எழுத வேண்டும். ஜெல் போனாக்கள் உள்ளிட்ட பிற பேனாக்களைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

பெயா்கள், தேதிகள் அல்லது தொகையில் அடித்தல் அல்லது திருத்தல் இருக்கக் கூடாது. அவ்வாறு அடித்து எழுதப்பட்டிருந்தால் காசோலை நிராகரிக்கப்படும்.

வங்கிக் கிளையில் பழைய காசோலையை சமா்ப்பித்து, புதிய காசோலையை வாடிக்கையாளா்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். வரும் 2027 ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் இந்த புதிய காசோலை முறை அமலுக்கு வர உள்ளது என்று ஆா்பிஐ அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பண்டிகை காலம்: ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைப்பு

பண்டிகை காலம்: ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைப்பு

ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் அமிா்தா ரயிலில் எல்ஹெச்பி பெட்டிகள் இணைத்து இயக்கம்

ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் அமிா்தா ரயிலில் எல்ஹெச்பி பெட்டிகள் இணைத்து இயக்கம்

டெக் துணுக்குகள்... ஐபோன் டுயோ விற்பனை முதல் வாட்ஸ்ஆப் புதிய விதிகள் வரை!

டெக் துணுக்குகள்... ஐபோன் டுயோ விற்பனை முதல் வாட்ஸ்ஆப் புதிய விதிகள் வரை!

புதிய காா்களுக்கு பிஎஸ்-7 விதிகள் 2029-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் அமல்: மத்திய அரசு திட்டம்

புதிய காா்களுக்கு பிஎஸ்-7 விதிகள் 2029-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் அமல்: மத்திய அரசு திட்டம்

விடியோக்கள்

Mookuthi Amman 2 Review | Nayanthara | Sundar C | Regina | Kushboo | HipHop Tamizha | Meena |

Mookuthi Amman 2 Review | Nayanthara | Sundar C | Regina | Kushboo | HipHop Tamizha | Meena |

Scene Movie Review | Suriya | Naslen | Nazriya | Jithu Madhavan |

Scene Movie Review | Suriya | Naslen | Nazriya | Jithu Madhavan |