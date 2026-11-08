சத்தீஸ்கரில் ராணுவ வீரர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடிய பிரதமர் மோடி!
சத்தீஸ்கரின் பஸ்தரில் ராணுவ வீரர்களுடன் பிரதமர் மோடி தீபாவளி கொண்டாடியது குறித்து...
பிரதமர் நரேந்திர மோடி - படம் - எக்ஸ்
சத்தீஸ்கரின் பஸ்தரில் ராணுவ வீரர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ. 8) தீபாவளி கொண்டாடினார்.
நாடு முழுவதும் இன்று தீபாவளி கொண்டாடப்படும் நிலையில், பல்வேறு அர்சியல் தலைவர்கள் தங்களுடைய வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
நரேந்திர மோடி பிரதமராகப் பதவியேற்ற 2014-ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாட்டின் எல்லையோரப் பகுதிகள் அல்லது முக்கியப் பாதுகாப்புப் பிரிவுகளில் உள்ள ராணுவ வீரர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடுவதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளார்.
அந்த வகையில், நேற்று தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்த பிரதமர் மோடி, எப்போதும் போல இந்த ஆண்டும் நாட்டின் ராணுவ வீரர்களுடன் தீபாவளியைக் கொண்டாட உள்ளேன் என்று தெரிவித்திருந்தார்.
அதன்படி, சத்தீஸ்கரின் பஸ்தரில் நடைபெற்ற தீபாவளி கொண்டாட்டத்தில் ராணுவ உடையில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:
இன்று, நாடு முழுவதும் மற்றும் உலகின் ஒவ்வொரு மூலையிலும், கோடிக்கணக்கான இந்தியர்கள் தீபாவளித் திருநாளைக் கொண்டாடுகிறார்கள்.
மக்கள் தொலைதூரத்திலிருந்து தங்களுடைய சொந்த ஊர்களுக்குப் பயணிக்கிறார்கள். குடும்பத்தினரும் அன்புக்குரியவர்களும் ஒன்று கூடி கொண்டாடுவதற்கு இது ஒரு சிறந்த தருணம்.
தீபாவளியைக் கொண்டாட நானும் உங்கள் மத்தியில் வந்துள்ளேன். எல்லைகள் மற்றும் நாட்டுக்குள்ளே தேசத்தைப் பாதுகாக்கும் பாதுகாவலர்கள் நீங்கள் அனைவரும் என்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள்.
உங்கள் தியாகம், அர்ப்பணிப்பு மற்றும் சேவை மனப்பான்மைக்கு எங்கள் நன்றியைத் தெரிவிப்பதற்காக, 140 கோடி நாட்டு மக்கள் சார்பாக நான் இங்கு வந்துள்ளேன் என்று பிரதமர் மோடி பேசினார்.
Summary
Prime Minister Narendra Modi celebrated Diwali with soldiers in Bastar, Chhattisgarh, on Sunday (Nov. 8).
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